El Ministerio Público arrestó a un hombre de 29 años, identificado como Delvinson De la Cruz Sosa, quien es investigado por presuntas amenazas contra la figura del presidente Luis Abinader.

El arresto se produjo durante un allanamiento realizado en un apartamento ubicado en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. También fue intervenida la Ferretería Molina, establecimiento donde labora el investigado.

De acuerdo con el Ministerio Público, los organismos de inteligencia habían detectado y alertado sobre las presuntas intenciones del detenido.

Durante los operativos fueron ocupados equipos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados como parte de las evidencias de la investigación.

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La solicitud de allanamiento señala que las autoridades investigan la planificación de un presunto atentado contra el presidente Abinader, que supuestamente estaría previsto para el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución, en la sede del Congreso Nacional.

La investigación cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El caso permanece bajo investigación del Ministerio Público.

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