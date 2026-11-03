El representante de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, felicitó a los magistrados recientemente seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y extendió sus buenos deseos al nuevo presidente de la institución, Justiniado Montero.
Crespo, quien forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, expresó su confianza en que los jueces electos desempeñen sus funciones durante los próximos siete años con estricto apego a la Constitución y plena imparcialidad.
Asimismo, señaló que entre los principales retos del sistema judicial dominicano están garantizar la seguridad jurídica, facilitar el acceso oportuno a la justicia para toda la ciudadanía y reducir la mora judicial.
El dirigente político también resaltó la necesidad de fortalecer la confianza pública en las decisiones de los órganos judiciales.
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