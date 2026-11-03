El representante de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, felicitó a los magistrados recientemente seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y extendió sus buenos deseos al nuevo presidente de la institución, Justiniado Montero.

Crespo, quien forma parte del Consejo Nacional de la Magistratura, expresó su confianza en que los jueces electos desempeñen sus funciones durante los próximos siete años con estricto apego a la Constitución y plena imparcialidad.

Asimismo, señaló que entre los principales retos del sistema judicial dominicano están garantizar la seguridad jurídica, facilitar el acceso oportuno a la justicia para toda la ciudadanía y reducir la mora judicial.

El dirigente político también resaltó la necesidad de fortalecer la confianza pública en las decisiones de los órganos judiciales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más