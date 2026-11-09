El presidente Luis Abinader anunció avances en dos proyectos hospitalarios para la provincia Monseñor Nouel, que incluyen la ampliación del Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena, en Bonao, y la transformación del antiguo hospital José Columna en un centro materno infantil.

El mandatario informó que la ampliación del hospital Pedro Emilio de Marchena ya fue adjudicada. En tanto, el proyecto para convertir el antiguo centro del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en un centro materno infantil se encuentra en proceso de licitación a través del Portal Transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Los anuncios se realizaron durante la inauguración del remozado edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, en Monseñor Nouel, acto encabezado por Abinader y en el que participó el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón.

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Las iniciativas se suman a las intervenciones realizadas en los hospitales municipales de Maimón y Piedra Blanca, que también forman parte de los proyectos de mejora de la infraestructura sanitaria de la provincia.

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Según lo informado durante la actividad, las autoridades prevén iniciar nuevas intervenciones hospitalarias en Monseñor Nouel durante el primer trimestre de 2027, una vez concluidas las obras que están en marcha.