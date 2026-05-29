El cáncer cervicouterino representa la segunda causa más común de cáncer en mujeres dominicanas, causando 622 muertes anuales en República Dominicana. A pesar de ser una enfermedad ampliamente prevenible mediante vacunación contra el VPH, detección temprana y tratamiento, el país enfrenta desafíos que limitan el progreso hacia su eliminación.

La evidencia muestra que invertir en la prevención, la detección temprana y el tratamiento del cáncer cervicouterino no solo mejora la salud, sino que también genera beneficios económicos.

En promedio, por cada dólar invertido, se puede recuperar entre 3 y 8 dólares. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), si se invierte US$ 1 hasta 2050, la economía podría recibir de vuelta unos US$ 3.20, principalmente porque más mujeres podrían seguir participando en la vida laboral.

Según un estudio, el costo de prevención por persona oscila entre US$ 396 (vacunación + citología) y US$ 761 (vacunación + prueba VPH), mientras que el costo mínimo de tratamiento por paciente con cáncer cervicouterino avanzado (etapas IIB-III-IV) es de US$ 28,560, más de 38 a 70 veces mayor que el costo de prevención7. Esta diferencia dramática subraya la importancia crítica de fortalecer los programas de prevención primaria y detección temprana.

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La carga económica directa estimada del cáncer cervicouterino en República Dominicana fue de US$ 1.01 millones en 2021, con una carga acumulada de US$ 10.15 millones entre 1990 y 2021, cifras que no incluyen pérdidas de productividad ni costos de cuidado, que pueden representar hasta 80-89 % de la carga económica total según evidencia de otros países latinoamericanos.

RD avanza en vacunación VPH pero enfrenta desafíos en detección

Aproximadamente 59 % de los casos de cáncer cervicouterino se detectan en etapas avanzadas (III-IV), 2 lo que reduce las posibilidades de supervivencia y aumenta considerablemente los costos de tratamiento. El 45 % de los casos se diagnostican en mujeres menores de 50 años.

La tasa de incidencia estandarizada por edad disminuyó de 30.8 por 100,000 mujeres en 2002 a 15.6 en 2022, probablemente reflejando avances en programas de detección, aunque permanece por encima del umbral de eliminación de 4 por 100,000 establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

República Dominicana se ha alineado formalmente con la Iniciativa de Eliminación del Cáncer Cervicouterino de la OMS, lanzando en diciembre 2021 el Plan Nacional para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino 2020-20309.

El país expandió su programa nacional de vacunación contra el VPH en 2025 para incluir tanto niños como niñas de 9 a 14 años, adoptando la inmunización neutral de género.

La detección del cáncer cervicouterino sigue ocurriendo en gran medida a partir de consultas médicas donde las personas asisten por otros motivos, con uso limitado de pruebas de VPH y seguimiento deficiente, lo que resulta en que 59 % de casos se detecten tardíamente.

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