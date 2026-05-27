Tiene 27 años y medio cuando da a luz por primera vez. Así lo confirma el Anuario de Estadísticas Vitales 2025 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que sitúa la edad media de las madres dominicanas al momento del parto en 27.59 años, un leve aumento frente a los 27.40 años registrados en 2024. La tendencia indica que las dominicanas están postergando, aunque de forma gradual, el momento de convertirse en madres.

De los 123,759 nacimientos registrados en 2025, la mayoría corresponde a mujeres en plena edad productiva. Pero los números también revelan que más de 14,000 de esos bebés nacieron de madres menores de 20 años, y que más de 500 niñas menores de 15 años dieron a luz ese mismo año.

Jefatura femenina: casi la mitad de los hogares dominicanos tiene una mujer al mando

Uno de los datos más contundentes sobre la maternidad dominicana en 2026 es el que mide quién sostiene el hogar. Según el Boletín Demográfico y Social No. 13-2026 de la ONE, basado en la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar) 2005-2024, la proporción de mujeres jefas de hogar pasó de 32.4 % en 2005 a 44.97 % en 2024, un crecimiento sostenido que refleja dos décadas de transformación silenciosa.

El mismo boletín documenta cambios profundos en la estructura familiar: las uniones libres se consolidaron como la principal modalidad de convivencia entre los jefes de hogar, representando el 31.71 % del total en 2024, por encima del matrimonio formal. Ese dato tiene una lectura directa sobre la maternidad: en muchos hogares encabezados por mujeres, la unión libre —o su disolución— es el punto de partida de una jefatura femenina solitaria.

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Casi la mitad de los hogares dominicanos está encabezada por una mujer. En muchos casos, esa mujer es también la única proveedora, la única cuidadora y la única responsable de decisiones que van desde la alimentación diaria hasta la educación de los hijos.

Embarazo adolescente: la buena noticia y la que aún duele

La República Dominicana registró en 2025 la cifra más baja de embarazos adolescentes en los últimos nueve años: 11,961 casos, frente a los 35,461 de 2017, lo que representa una reducción del 66.3 %, según datos de la ONE. La tendencia es positiva y sostenida.

Sin embargo, los números no cuentan solo una historia. La ONE también reportó que en 2025 se documentaron 16,481 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años sobre un total de 85,333 embarazos en mujeres de 10 a 49 años, lo que representa el 19.31 % del total: casi 1 de cada 5. Y aunque los embarazos en menores de 15 años muestran una tendencia a la baja, más de 500 niñas en ese rango de edad dieron a luz el año pasado.

Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional concentran el mayor número de casos. La maternidad adolescente sigue siendo, en palabras de los propios organismos de salud pública, un desafío que pone en riesgo el bienestar, la educación y el futuro de miles de niñas.

Trabajo y brecha salarial: más educadas, pero menos pagadas

Las mujeres dominicanas representan el 52.4 % de la población en edad de trabajar, pero su participación en el mercado laboral sigue rezagada. Según el Panorama Estadístico de la ONE publicado en septiembre de 2025, por cada 100 hombres ocupados, menos de 65 mujeres tienen empleo. Las mujeres representan además el 70 % de la población inactiva, una cifra que en buena medida refleja el peso del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que recae sobre ellas.

Cuando trabajan, ganan menos. La presidenta de ProCompetencia, María Elena Vásquez, presentó en 2025 datos que confirman que las mujeres dominicanas perciben en promedio un 18 % menos que los hombres en el mismo puesto. En el sector informal, esa brecha se amplía hasta el 36 %. La Encuesta de Compensación y Beneficios 2025 de Macros Consulting va más lejos: en los casos más extremos, el salario masculino en un mismo cargo puede ser hasta un 93 % superior al femenino.

Para las madres, la penalización es doble: la maternidad interrumpe trayectorias laborales, reduce la disponibilidad para horas extra y, en muchos casos, empuja a las mujeres hacia la informalidad o el trabajo a tiempo parcial.

Licencia de maternidad: lo que dice la ley y lo que pasa en la práctica

El Código de Trabajo dominicano establece una licencia de maternidad de 14 semanas pagadas, un estándar que el Senado de la República ratificó en la primera lectura de la reforma laboral aprobada en julio de 2025. En mayo de 2026, la Cámara de Diputados avanzó en la discusión de esa reforma, que amplía la licencia de paternidad pero mantiene en 14 semanas el período para las madres.

Organizaciones como ProlactarRD han depositado ante la Cámara de Diputados la iniciativa "Alianza por la Corresponsabilidad Laboral", que propone ampliar la licencia de maternidad a 6 meses, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para garantizar la lactancia materna exclusiva.

En la práctica, el acceso a la licencia depende del tipo de empleo. Las trabajadoras del sector formal, afiliadas al Sistema Dominicano de Seguridad Social, pueden acceder al subsidio de maternidad a través de la SISALRIL. Las del sector informal —que representan una porción significativa de las madres dominicanas— quedan fuera de esa protección.

Mortalidad materna: una crisis que pudo evitarse

Entre 2019 y 2025, más de 1,000 mujeres murieron en República Dominicana por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio. Casi todas esas muertes eran prevenibles. Así lo concluye el estudio Madres Invisibles: La crisis silenciosa de la mortalidad materna en República Dominicana, publicado en mayo de 2026 por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), que analizó 30 casos ocurridos en 2025 y documentó barreras económicas, negligencia médica y desigualdad territorial como factores determinantes.

En 2025, el Ministerio de Salud Pública registró 163 muertes maternas hasta diciembre, una reducción del 4 % respecto a 2024. Las provincias con más casos fueron Santo Domingo (38), Santiago (25) y La Altagracia (17).

El primer trimestre de 2026 trajo una señal alentadora: el Servicio Nacional de Salud (SNS) reportó 17 muertes maternas entre enero y marzo, frente a 40 en el mismo período de 2025, una reducción del 57.5 %. Sin embargo, el Centro de Estudios de Género del INTEC advirtió en marzo de 2026 que República Dominicana supera los promedios regionales de mortalidad materna y que las políticas gubernamentales no han sido suficientes para revertir la problemática de fondo.

La frase que resume el estudio del CIPAF es brutal en su precisión: "Las mujeres no mueren por el parto, mueren por ser pobres."

Las madres de la diáspora: criar desde lejos

Hay un capítulo de la maternidad dominicana que no aparece en los registros de nacimientos del país: el de las madres que crían desde el exterior.

Según el Registro Sociodemográfico 2024 del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), 2,874,124 dominicanos residen fuera del país. De ese total, 1,480,252 son mujeres, lo que representa el 53.5 % de la diáspora. La mayoría vive en Estados Unidos (2,398,009 dominicanos en total), concentrada en Nueva York, Nueva Jersey y Florida.

Muchas de esas mujeres son madres que sostienen hogares en dos países a la vez: crían hijos propios en el exterior, envían remesas para sostener a los que dejaron en la isla y, en muchos casos, financian la educación y la salud de familias enteras. En el primer trimestre de 2026, las remesas alcanzaron un récord histórico de US$ 3,019.6 millones, según el Banco Central. Detrás de esa cifra hay millones de historias de maternidad transnacional.

Lo que los números no pueden decir

Los datos dibujan una radiografía clara: la madre dominicana promedio es jefa de hogar en casi la mitad de los casos, trabaja fuera de su casa ganando menos que sus pares masculinos, enfrenta una licencia de maternidad que la ley garantiza pero la informalidad niega, y en demasiados casos pone en riesgo su vida al dar a luz.

Este Día de las Madres, los números son el mejor homenaje posible: no el que idealiza, sino el que exige.

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Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más