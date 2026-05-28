La Sociedad Dominicana de Emergenciología advirtió que los accidentes de motocicletas representan un alto impacto sanitario y económico para la República Dominicana, debido a la cantidad de muertes, lesionados, discapacidades y gastos hospitalarios asociados a estos siniestros.

El presidente de la entidad, doctor Eleazer Jiménez, informó que los accidentes de tránsito representan un costo nacional estimado en aproximadamente 2.2 % del Producto Interno Bruto, equivalente a cerca de RD$130,000 millones en pérdidas económicas, atención médica, discapacidad y reducción de la productividad laboral.

Según explicó, los siniestros viales constituyen actualmente una de las principales causas de muerte, discapacidad y saturación de los servicios de emergencia en el país.

Pacientes pueden generar gastos de hasta RD$700,000 diarios

Jiménez expuso que un paciente politraumatizado por accidente de motocicleta puede generar gastos hospitalarios diarios que oscilan entre RD$ 100,000 y RD$ 700,000, especialmente cuando requiere cuidados intensivos, neurocirugía, materiales ortopédicos, medicamentos de alto costo y rehabilitación prolongada.

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Agregó que los accidentes en motocicletas suelen provocar politraumatismos con trauma craneoencefálico, fracturas múltiples, lesiones de abdomen, tórax y columna, así como hemorragias y necesidad de cirugía, unidad de cuidados intensivos, transfusiones, imágenes diagnósticas, medicamentos, rehabilitación y seguimiento médico.

“El accidente de motocicleta grave es una de las emergencias más complejas y costosas que enfrentan nuestros hospitales. Muchos pacientes requieren cirugía inmediata, cuidados intensivos, ventilación mecánica, transfusiones y largos procesos de rehabilitación”, afirmó.

Motocicletas, entre los vehículos más vinculados a muertes viales

El presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología recordó que en 2025 se reportaron 1,994 fallecidos y más de 104,666 lesionados por siniestros viales en la República Dominicana, según cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Indicó que la motocicleta se mantiene como el vehículo más vinculado a muertes y lesiones graves.

De igual manera, señaló que el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras recibió más de 12,500 motociclistas accidentados en un solo año.

Jiménez también citó estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de 2024, según las cuales aproximadamente siete de cada diez muertes por accidentes de tránsito correspondieron a motociclistas o usuarios de pasolas, representando alrededor del 70.48 % de las víctimas fatales en las vías dominicanas.

Más de 3.5 millones de motocicletas registradas

El especialista destacó que el país cuenta con más de 3.5 millones de motocicletas registradas, lo que convierte este medio de transporte en uno de los más utilizados, especialmente por trabajadores de motoconcho, delivery y ciudadanos que buscan movilidad rápida y económica.

Explicó que la alta incidencia de accidentes responde a múltiples factores prevenibles, entre ellos el no uso de cascos certificados, exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, uso del celular mientras se maneja, falta de educación vial y escasa fiscalización en carreteras y zonas urbanas.

También señaló que las condiciones deficientes de muchas vías públicas, la poca iluminación, la circulación en vía contraria y el transporte de varios pasajeros sin protección incrementan significativamente el riesgo de accidentes graves y fatales.

Llaman a fortalecer la prevención

La Sociedad Dominicana de Emergenciología aseguró que los accidentes de motocicletas no deben considerarse inevitables, sino tragedias prevenibles mediante educación vial, uso obligatorio de casco certificado, control de velocidad, tolerancia cero al alcohol, mejor fiscalización e infraestructura vial más segura.

La entidad expresó que está a disposición de las autoridades para colaborar en el desarrollo de una estrategia nacional de prevención de accidentes de tránsito, especialmente aquellos que involucran motocicletas.

Jiménez insistió en que reducir la siniestralidad vial no solo salvaría vidas, sino que también disminuiría la presión sobre las emergencias hospitalarias, los servicios de trauma y el gasto económico que estos casos generan para el sistema sanitario y para las familias dominicanas.

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