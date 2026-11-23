En Honduras los movimientos conservadores buscan reforzar las restricciones en materia de derechos reproductivos, mientras organizaciones feministas alertan sobre el riesgo de nuevos retrocesos.

"Hay una sensación de enojo. A mí me gusta ubicar ese enojo de manera territorial en el cuerpo, adónde lo siento. Yo lo siento mucho en el pecho y en el útero", dice Karla, quien prefiere mantener el anonimato.

"Honduras está respondiendo a estas nuevas ultraderechas a nivel mundial que están muy bien formadas y que tienen muy claras sus agendas. Una de ellas son los antiderechos", agrega Karla, a quien encontramos en la Universidad Nacional de Tegucigalpa, en medio de una movilización de jóvenes contra el gobierno conservador de Nasry Asfura.

"En Honduras el aborto está prohibido. Es un tema constitucional. En el 2021 se blindó el tema del aborto, que ya era penalizado, y para toda aquella mujer que lo hacía había un proceso penal que podía llevarla varios años a la cárcel".

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Karla recuerda su propia experiencia, marcada por la culpa y el miedo a ser perseguida judicialmente, en un país donde hablar abiertamente del aborto sigue siendo difícil.

Ocultar la violencia por miedo

"Yo tuve un aborto espontáneo como consecuencia de una relación de violencia que tuve. La persona con la que yo estaba, cuando estaba embarazada, me golpeó. Me puse mal. Obviamente empezó un sangrado. Yo no tenía dinero para ir a una instancia privada. Me tocó ir al Hospital Escuela. Recuerdo muy bien una expresión de una de las doctoras. 'Esta viene porque se hizo un aborto', dijo sobre mí. Me cuestionaba como si yo hubiera tomado algo. Por el miedo que sentía no podía decirle que yo había sido víctima de violencia. En ese momento yo no lo hablaba, no lo decía. Desde ese momento yo experimenté el miedo de lo que era ir a una instancia pública. Llegó la fiscal que estaba en el hospital y yo sentía que había hecho algo malo".

En enero de 2026, la nueva legislatura del Congreso Nacional colocó en el hemiciclo una bandera del movimiento provida, contrario al aborto. Algunos legisladores también intentan introducir la lectura de la Biblia en las escuelas públicas.

"El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, forma parte de redes latinoamericanas provida. Acá en Honduras hay un movimiento que se llama 'Con mis hijos no te metas', el cual está integrado por pastores, por la Iglesia episcopal, por grupos altamente conservadores, empresarios, personas particulares", dice Karla.

Los movimientos provida se hacen presentes en la sociedad hondureña mediante eventos, festivales y campañas en redes sociales. David Andrade es promotor de uno de los encuentros organizados en Tegucigalpa. En agosto reunió a varias figuras conservadoras de Argentina, Perú y Costa Rica, que se definen abiertamente como "antifeministas" y mantienen vínculos con Focus on the Family, una organización evangélica estadounidense.

"La finalidad de 'Generación celeste', del movimiento 'Cristianos por Honduras, por nuestros hijos', no es la toma del poder, sino influir en el poder. Nuestra misión es influir para que el poder regule las leyes, redacte las leyes correctas para proteger la vida desde la concepción, el matrimonio natural, los derechos de los padres, la libertad de emprender, la libertad de expresión", explica Andrade.

– En las calles del centro histórico de Tegucigalpa, colectivos feministas pintaron las paredes para exigir la distribución de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y el cese de la violencia hacia las niñas. Septiembre de 2026

Estos grupos cuentan con el respaldo de una parte importante de la clase política hondureña. Una de las preocupaciones de sus representantes son los abortos clandestinos. Alejandra Vallecillo, diputada por el departamento de Cortés y presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, denuncia la existencia de clínicas que ofrecen interrupciones del embarazo al margen de la ley.

"No es que nunca haya sucedido en Honduras, pero lo que nos preocupa es la forma en cómo se están dando las cosas. Me refiero a una denuncia que nos llegó sobre algunas clínicas clandestinas donde se están practicando los abortos. El tema es que ahora con eso de las plataformas, las redes sociales, libremente puedes ver tú en las plataformas anuncios, publicidades, donde le dicen a las chicas, a las jóvenes: 'Si tienes un problema con tu embarazo y lo quieres interrumpir, ven y visítanos o escríbenos a ese número de WhatsApp y nosotros te damos todo el acompañamiento'. Nos preocupa quiénes son las personas que están detrás de estos mensajes", dice Vallecillo.

La diputada también cuestiona a los médicos que no denuncian los casos en los que sospechan que se ha practicado un aborto.

"La paciente dice, por ejemplo, 'Tengo una hemorragia', pero el médico no indaga más. O el médico sí sabe qué fue lo que pasó, pero en muchas ocasiones, por temor, no quiere dar la alerta y no pasó nada. Pero sí ha habido casos donde es evidente [la voluntad de abortar]. La familia es muchas veces la que denuncia. Se han registrado casos en los que la familia ha denunciado y entonces ahí sí se le abre un proceso".

En el Hospital Escuela, uno de los principales centros hospitalarios de tercer nivel de Honduras, donde se atienden los casos más complejos, nos encontramos con la doctora Barahona, jefa de Quirófanos y especialista en ginecología.

La médica explica que el servicio de ginecología cuenta con un área de emergencias donde reciben a las pacientes más graves, que necesitan cuidados intensivos obstétricos. Muchas llegan con complicaciones derivadas de un aborto.

Graves complicaciones derivadas del aborto

"En Facebook venden las pastillas, me dijo una paciente a mí. Por eso es mejor que haya lugares de aborto seguros porque muchas veces las pacientes optan por comprar en Facebook, se quedan en sus casas, se infectan los restos, luego vienen aquí cuando su situación se ha complicado y terminan perdiendo el útero", explica.

Según el Ministerio Público hondureño, 300 mujeres fueron investigadas por aborto entre 2016 y 2026. Algunas de ellas eran menores de edad.

La doctora Barahona explica que el personal médico puede verse obligado a comunicar a las autoridades los casos sospechosos de aborto provocado, ante el riesgo de ser considerado cómplice.

"Hemos encontrado restos de medicamentos. La verdad es que sí lo reportan, sí hacen la denuncia. Aquí hay una oficina del Ministerio Público. Se les avisa a ellos porque si no se hace, el médico puede resultar incriminado, puede ser considerado cómplice del aborto. Son por lo general niñas que no saben qué hacer con el bebé porque no estaban buscando ser mamás. Ellas son víctimas de violencia, de abuso. Algunas pacientes se han suicidado. Hace poquito tuvimos una paciente que tomó un veneno: el bebé falleció".

En 2023, durante el gobierno de izquierda de Xiomara Castro, el Congreso aprobó una ley de prevención del embarazo adolescente. Sin embargo, después de una multitudinaria marcha provida, la propia presidenta vetó el texto.

La ley, devuelta al Congreso Nacional, acaba de ser nuevamente rechazada. El motivo es el temor de sus opositores a que la educación sexual promueva lo que denominan "ideología de género".

Ahora, algunos sectores progresistas temen que se vuelva a prohibir el uso y la distribución de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE).

"Si derogan el decreto, la PAE vuelve otra vez a limitarse y ya no va a bastar", advierte la doctora María Calix, directora de Ason Plaza, una clínica especializada en planificación familiar.

"Lo que más me ofende, como persona y médico, es que haya personas que cuestionen situaciones que técnicamente están justificadas. Penosamente nosotros, aunque somos laicos, nos guiamos más por ese sentimiento de lo que, yo creo, funciona como un doble discurso. Por esa misma ideología a nivel de los empleados de la Secretaría de Salud, por ejemplo, se les dice: 'Ustedes tienen que distribuir la PAE a quien venga a solicitarla'. Pero, ¿qué es lo que hace la enfermera o inclusive el médico? Como tienen esa ideología de que es abortiva, entonces no la entregan, sino que la guardan. De esta manera hacen que el medicamento se venza y se pierda".

Embarazo a los 11 años

Honduras registra una de las tasas más altas de fecundidad adolescente de América Latina. Según datos oficiales, cada año más de 20.000 adolescentes de entre 10 y 19 años dan a luz en el país.

En Copán, una región fronteriza con Guatemala, el trabajador social Kevin Reyes conoce de cerca esta realidad.

"El primer caso que he tenido fue de una muchacha que quedó embarazada a los 11 años. Ahorita creo que tiene 12. Ella se casó. Ella estaba estudiando. Ahorita le tocó también dejar los estudios. Ya un montón de niñas han muerto por un embarazo así”.

En su casa, Nelly, de 38 años, nos habla de su hija Estefany, que dio a luz a los 12 años.

"Ella me lo dijo cuando ya tenía como 5 meses de embarazo, cuando ya comenzó a notársele. Ella nunca me lo dijo antes porque estaba con el muchacho. Yo le dije: 'Bueno, ya estás embarazada. ¿Y cuántos meses tienes? Como cinco, dijo ella. Ah, está bien. ¿Y sabes a lo que te metiste, no? ¿No te aflige? No, me respondió. Está bien, pedile a Dios, porque Dios es el único que te va a sacar con vida de todo esto. Yo oraba. Iba y le decía al Señor Dios que me la sacara con bien. Orábamos acá y orábamos allá donde estaba ella. Mire que gracias a Dios todo salió bien. Ella con cesárea tuvo el bebé. Es cesárea que tiene. Porque así normal no pudo. No tenía campo para poder tener un bebé. Era muy tierna de edad", cuenta.

Tema tabú

José Armando Almazán dirige la escuela Augusto Coello, en la comunidad de San Antonio del Norte, una de las más alejadas del municipio de Copán Ruinas. El docente insiste en la importancia de la educación sexual para prevenir los embarazos a edades tempranas, aunque reconoce que hablar del tema sigue siendo difícil en muchas familias.

"No es posible que una niña de doce, trece años, aprenda sobre reproducción en la calle, escuchándolo de una mala manera. Hay niñas que han desertado porque se han embarazado estando en sus casas o han tenido que emigrar por razones maritales. Niñas de once, doce años, a esa edad ya tienen su pareja sexual activa e incluso su pareja, su cónyuge, por así decirlo. Cuando uno trata de hacer tomar conciencia a los padres de familia, muchas veces ellos sienten que uno se está entrometiendo en la vida de ellos y pasan del tema. Es un tema tabú que no se puede hablar con ellos realmente. Tampoco se les puede enseñar la educación sexual a los niños porque consideran que es algo inmoral. Al mismo tiempo, es muy importante que la gente esté consciente de que es algo sobre lo que hay que hablar abiertamente y que los niños, sobre todo, sepan del tema", concluye.

En septiembre de 2026, expertos de la ONU denunciaron las consecuencias de la prohibición total del aborto en Honduras, así como las restricciones de acceso a los anticonceptivos de emergencia. Según ellos, obligar a una niña víctima de violación a llevar a término su embarazo puede constituir una forma de tortura.

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