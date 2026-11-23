Bélgica afronta este lunes una jornada de huelga nacional en un contexrto de graves turbulencias políticas que afectan al gobierno de la nación. Una jornada de movilización convocada por los principales sindicatos del país que ha dejado en tierra todos los vuelos, después de que el gestor del tráfico aéreo, Skeyes, haya señalado que no puede prestar servicios regulares en los aeropuertos belgas debido al abandono de sus puestos por parte del personal.

También se están viendo afectados el transporte público, los colegios y otros servicios públicos.

En el punto de mira de los sindicatos están las medidas de austeridad que forman parte de los esfuerzos del gobierno de De Wever por ahorrar 10.000 millones de euros en los próximos años, con el objetivo de reducir el elevado déficit del país. Para reducir un déficit que supera el 5%, el gobierno estudia recortes de sanidad, y una subida del IVA. En el actual marco fiscal, los gobiernos de la Unión Europea deben mantener sus déficits presupuestarios por debajo del 3% del PIB y la deuda pública por debajo del 60% del PIB.

De Wever, un conservador flamenco, ha estado inmerso en largas negociaciones con sus socios de gobierno para intentar alcanzar un acuerdo sobre un nuevo presupuesto que contemple recortes de gastos, con el objetivo de lograrlo para el lunes.

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A principios de este mes, presentó su dimisión después de que su coalición no lograra llegar a un acuerdo. Sin embargo, el rey Felipe de Bélgica no la aceptó y le concedió más tiempo para encontrar una solución.

Bélgica está gobernada desde el 3 de febrero de 2025 por una heterogénea coalición de cinco partidos, conocida como coalición Arizona, presidida por el nacionalista flamenco Bart De Wever, que consiguió formar Gobierno después de 234 días de negociaciones tras las elecciones legislativas de junio de 2024. El Ejecutivo reúne a tres partidos flamencos y dos francófonos, con una mayoría de 82 de los 150 diputados del Parlamento federal. La principal fuerza es la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), el partido conservador y nacionalista de De Wever, que defiende una mayor autonomía para Flandes, aspira a transformar Bélgica en un Estado confederal y promueve una política migratoria restrictiva, reformas del mercado laboral y una reducción del gasto público. Su principal aliado ideológico es el Movimiento Reformador (MR), formación liberal francófona liderada por Georges-Louis Bouchez.

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