Esta primera etapa, en París, está impulsada por las delegaciones de la República del Congo y de la República Democrática del Congo, dos países que trabajaron para lograr la inscripción de la rumba congoleña en esta lista en 2021.

«Se han comparado las trayectorias de ambas músicas para que podamos impulsar la inscripción oficial del hip-hop en el patrimonio mundial», explica a la AFP Dreyfus Louyebo, presidente del comité de enlace con la Unesco.

«El hip-hop es una cultura internacional: aunque nació en Estados Unidos, procede de una serie de géneros musicales que existían en el continente africano», entre ellos la rumba congoleña, añade.

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Surgido en los años 1970 en las fiestas callejeras conocidas como block parties del Bronx, este movimiento cultural abarca el trabajo de los DJ, el grafiti, el breakdance, la moda y el rap, que a su vez se nutrió especialmente del funk y del soul.

«La música hip-hop es una continuación de lo que hacían los griots de África Occidental», ya que el rap sigue la tradición de estos «narradores que transmiten la historia, la genealogía y la crítica social con ritmo», coincide Alexandre Kirchhoff, director del sello Capitol (Universal), encargado de reunir a los profesionales de la industria musical en torno al proyecto.

Después de Estados Unidos, cuna del sello neoyorquino Def Jam Recordings y de superestrellas como Jay-Z, Kendrick Lamar y Snoop Dogg, «Francia es la segunda potencia mundial del hip-hop», consideran los promotores de este reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Entre los artistas que encabezan las listas de éxitos, el rap cuenta además con numerosos intérpretes de origen congoleño, como Gims, Ninho, Shay, SDM, Youssoupha y Tiakola, destacan.

«¿Se dan cuenta de las cifras que están logrando los más jóvenes? Hay que reconocer la fuerza de esta cultura», subraya ante la AFP Passi, artista franco-congoleño y uno de los pioneros del rap francés, en la época de Suprême NTM, IAM y MC Solaar. Ya sea comprometido, bailable o poético, «es un género que se renueva, que evoluciona con su tiempo», elogia.

«Hay una mezcla cultural enorme. En el hip-hop se puede mezclar todo. ¡Todo eso produce unos fuegos artificiales maravillosos!», se entusiasma Sidney, figura del movimiento en Francia gracias al programa de televisión H.I.P. H.O.P., que acaba de publicar Hip-hop – Des origines à nos jours.

Tras la firma de la carta, deberá crearse un comité intergubernamental para preparar esta candidatura multinacional. Estados Unidos ha participado en la iniciativa, pero no por mucho tiempo más: el país se retirará oficialmente de la Unesco el 31 de diciembre, por decisión de Donald Trump.

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