Del corresponsal de RFI en Jerusalén, Michel Paul

Ni el más mínimo avance tras cuatro horas a puerta cerrada. Todo volvió a suceder en un gran hotel de Herzliya, frente al mar. Los emisarios de Benyamin Netanyahu y los de Gadi Eisenkot se han topado con los mismos escollos. En primer lugar, la presencia del partido extremista de Itamar Ben Gvir en la futura coalición: imprescindible para el primer ministro saliente, inaceptable para la oposición. En segundo lugar, el propio cargo de primer ministro: el Likud rechaza cualquier rotación y exige que Benyamin Netanyahu permanezca en el cargo durante los cuatro años de mandato.

La desconfianza sigue siendo total. Nada más terminar la reunión, el jefe del gobierno marcó la pauta en las redes sociales al rechazar cualquier coalición respaldada por los diputados árabes. Yaïr Lapid respondió de inmediato denunciando la hipocresía de Netanyahu.

Mientras tanto, en el seno de la propia oposición, la unidad se resquebraja: Yaïr Golan denuncia una «puñalada por la espalda a los votantes», mientras que Gadi Eisenkot sigue amenazando con formar un gobierno de emergencia, en minoría, si el bloqueo persiste. No obstante, parece que los contactos entre ambos bandos continuarán.

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La tarea de Eisenkot

Antiguo jefe del Estado Mayor del ejército, Eisenkot tiene hasta el 6 de diciembre -un plazo que puede prorrogarse 14 días- para formar gobierno, tras las legislativas de finales de octubre que no otorgaron la mayoría absoluta a ningún bloque.

Con 48 escaños en la Knéset (Parlamento israelí), donde la mayoría absoluta requiere 61, su bloque sigue dividido sobre la estrategia a adoptar: aliarse con los partidos ultraortodoxos, acercarse a las formaciones árabes o formar un gobierno de unidad nacional con el Likud.

Esta última fórmula, defendida activamente por Netanyahu, podría basarse en una alternancia entre ambos dirigentes en el cargo de primer ministro, un mecanismo ya utilizado en Israel. Este arreglo permitiría al primer ministro saliente conservar inmunidad frente al juicio por corrupción que enfrenta, así como seguir oponiéndose a la creación de una comisión de investigación independiente sobre los fallos de seguridad que precedieron al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, esta perspectiva tropieza con la negativa de Eisenkot a gobernar bajo la dirección de Netanyahu, contra quien centró su campaña electoral.

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