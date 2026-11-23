De Juan Cascón, corresponsal de RFI en Madrid

La derecha española, quien en su día marcó distancias con Vox, ha ido poco a poco suavizando el tono y comprando parte de la agenda política de la ultraderecha. Primero fue con el acuerdo de 2019 para los presupuestos en Andalucía, después, con los pactos de gobierno de 2023 en otras cinco regiones que Feijóo justificó como una manera de evitar repetir elecciones. Al partido popular no le salían las cuentas para gobernar en solitario en ese momento y ahora en 2026 tampoco.

"La verdad es que estamos muy contentos, queremos anunciarles que por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él". Con estas palabras celebraba en abril la presidenta de Extremadura, María Guardiola, un nuevo acuerdo con la ultraderecha en la comunidad autónoma a pesar de que anteriormente había asegurado que no dejaría entrar en el gobierno palabras textuales a aquellos que niegan la violencia machista y deshumanizan a los inmigrantes. Al igual que en Extremadura, Vox ha revalidado este año su coalición con el Partido Popular en Aragón, Castilla y León y Andalucía, llevando a los pactos medidas anti inmigración, reformas en materia de violencia de género, medio ambiente o memoria democrática y también su denominada prioridad nacional, con la que la ultraderecha busca dar acceso preferente a los españoles a vivienda pública, servicios sociales y otras ayudas y eliminar las destinadas a migrantes sin papeles. Uno de los puntos del programa de Vox pero no el único que ahora replica el PP en el suyo.

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Sin embargo, el endurecimiento del discurso del PP no parece favorecerle sobre Vox, todo lo contrario. Así lo explica Carles Ferreira, profesor de ciencia política de la Universidad de Girona. "Necesita Vox, necesita endurecer un poco discurso para no perder votos hacia Vox, pero a la par lo que está haciendo también es normalizar las ideas y las propuestas de Vox en el espacio público. Hemos ido viendo en muchos países y seguramente se está replicando también en España, es que cuando la derecha tradicional compra al marco de la extrema derecha y empieza a hablar de sus temas y empieza a hacer propuestas parecidas a las suyas, eso termina favoreciendo la propia derecha radica porque al final el votante prefiere el original a la copia".

No ha hecho falta llegar a los comicios del próximo 29 de noviembre para ver cómo el PP le tendía la mano a Vox. A finales de octubre, ambas formaciones alcanzaron su primer acuerdo a nivel nacional coordinando sus listas para el Senado con el fin de impedir una mayoría del bloqueo de la izquierda, evidencia de cómo el PP ha ido borrando las líneas rojas a la ultraderecha de las que hablaba hace no tanto tiempo.

El viraje de Núñez Feijóo

Llegado a Madrid tras dominar durante más de una década la política de la región de Galicia, Alberto Núñez Feijóo sufrió un duro revés en 2023. El PP ganó las elecciones generales, pero no logró reunir los apoyos necesarios para gobernar, mientras Sánchez consiguió articular una mayoría parlamentaria que le permitió seguir en el poder.

"Estoy listo", repite ahora este dirigente conservador de 65 años, que reivindica su perfil pragmático y encara las elecciones de noviembre con el PP en cabeza en los sondeos.

El problema es que las encuestas no le aseguran una mayoría absoluta, por lo que podría necesitar el apoyo de la extrema derecha de Vox para gobernar. "Da igual lo que haga el PP, no puede llegar a la Moncloa sin el concurso de Vox", señala Pablo Simón, que recuerda que ambos partidos gobiernan en coalición en varias regiones españolas.

Muy crítico inicialmente con la formación de Santiago Abascal, Feijóo ha ido matizando su posición y ha asegurado que respetará el veredicto de las urnas, dejando abierta la puerta a un eventual acuerdo.

Abascal, de 50 años, dirige una formación fundada en 2013 que devolvió a la extrema derecha un peso político significativo en España, después de décadas de presencia marginal tras el fin de la dictadura franquista en 1975. Pero sus críticas no se limitan a la izquierda. También ha cargado repetidamente contra el PP, al que llegó a descalificar como la "derechita cobarde".

Si bien Vox se popularizó con su rechazo frontal al independentismo catalán, ahora ondea la bandera antimigratoria, que ha usado para criticar al gobierno por la entrada masiva de migrantes al enclave norafricano de Ceuta en julio. Abascal adelantó las condiciones que le impondrá a la derecha: "La prioridad nacional, para que los españoles no estén discriminados en su propia tierra".

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