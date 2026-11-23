La COP31 fue "secuestrada" por los países petroleros. Así lo afirmó el representante europeo pocos minutos después de rechazar el texto del acuerdo. Arabia Saudita se negó a que se mencionaran los combustibles fósiles, mientras que Europa no quiso volver a discutir sobre financiación.

"Los países no estaban dispuestos a acercar posiciones para tratar de reflexionar juntos sobre las posibles soluciones", explica Céline Kauffmann, directora de programas del IDDRI.

Las disposiciones del acuerdo sobre financiación y adaptación estaban muy lejos de satisfacer las exigencias de los representantes del continente africano.

"Esta fue la peor de las COP y su fracaso debe servir de llamado de atención para todos. Los países ricos y los gobiernos contaminantes tienen que dejar de llegar con las manos vacías", insiste Mohamed Adow, director de la ONG PowerShift Africa.

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"La COP31 fue una COP fantasma. La próxima se celebrará en Etiopía. Es una vergüenza que África tenga que resolver el caos que se deja aquí. No podemos seguir repitiendo promesas. Necesitamos saber quién va a financiar y cuándo se beneficiará la población. Los países asfixiados por la deuda deben contar con los recursos necesarios para protegerse de una crisis que no han provocado, sin caer en la pobreza".

Algunos avances

Pero aunque no se adoptó el acuerdo marco de la COP31, en Turquía no todo fue un fracaso.

"Se lograron avances, se formaron coaliciones y se pusieron en marcha iniciativas que seguirán adelante y que estuvieron muy centradas en las soluciones", destaca Céline Kauffmann.

Entre ellas figuran coaliciones al margen del marco de Naciones Unidas, como el movimiento para abandonar los combustibles fósiles. Una veintena de países ya han presentado sus hojas de ruta para lograrlo. E incluso en el terreno de las negociaciones, no todo ha sido un fracaso.

"Se adoptaron varios otros textos que, por supuesto, deberán mejorarse en la COP32″, señala Gaïa Febvre, responsable de políticas internacionales de la Red de Acción por el Clima.

"Y el hecho de que la próxima COP se celebre en Etiopía, en África, por supuesto, nos permitirá seguir trabajando en las cuestiones relacionadas con la adaptación".

Estas serán algunas de las prioridades de Etiopía y del Grupo Africano, que tendrán la oportunidad de poner estos asuntos en primer plano el próximo año, además de asumir la difícil tarea de recomponer las relaciones tras el fracaso de Antalya.

Mientras tanto, el calentamiento global sigue haciendo sentir sus efectos. El año 2026 será uno de los más calurosos desde que existen registros y los científicos prevén que 2027 bata el récord.

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