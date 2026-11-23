Rusia ha intensificado sus ataques contra la capital ucraniana en los últimos seis meses y muchos temen que el invierno que se avecina sea el más difícil desde el comienzo de la guerra, hace casi cinco años.

En la noche del sábado 21 al domingo 22 de noviembre, un ataque contra Dymer, a unos 45 kilómetros al norte de Kiev, alcanzó un edificio de cinco pisos. Imágenes de la AFP mostraban a los equipos de rescate buscando víctimas entre los escombros todavía humeantes tras el derrumbe parcial del inmueble.

El balance de víctimas fue aumentando con el paso de las horas hasta alcanzar los 11 muertos el lunes por la mañana, según el gobernador militar de la región de Kiev, Tymour Tkatchenko. El responsable precisó en Telegram que continuaban las labores de búsqueda de posibles víctimas adicionales. Los equipos de rescate lograron sacar con vida de entre los escombros a un niño y a una mujer de 79 años, según Tkatchenko.

En otras zonas de la región, tres personas murieron y 15 resultaron heridas, entre ellas tres niños, cuando un ataque ruso alcanzó un supermercado en Vyshneve, según el alcalde de la localidad. Otra persona murió cuando un ataque provocó el incendio de una vivienda particular en Bila Tserkva, añadió.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En Kiev, cientos de habitantes llevan varios días sin agua

Los recientes ataques rusos han afectado tanto a los puentes de la capital ucraniana como a las infraestructuras eléctricas y de abastecimiento de agua. Algunos misiles alcanzaron estaciones de bombeo. Como consecuencia, cientos de habitantes llevan varios días sin suministro de agua.

En un barrio del este de la capital, los vecinos están sin agua desde el viernes, informa nuestro corresponsal en Kiev, Théo Renaudon.

El problema allí es la falta de presión en las tuberías. A los apartamentos situados en los pisos más altos de estos edificios no les llega agua por los grifos.

Tatiana, una abuela, lleva dos días pasando dificultades:

"En mi casa, en el sexto piso, apenas sale un hilito de agua", cuenta. "Prácticamente cae gota a gota. Tenemos que arreglárnoslas como podemos. Para conseguir agua potable, vamos a la tienda".

Ucrania también intensifica sus ataques en territorio ruso

En respuesta a los bombardeos diarios que sufre desde hace casi cinco años, Ucrania está intensificando sus ataques en el interior de Rusia, dirigidos especialmente contra las infraestructuras energéticas.

Más allá del territorio ruso, el sábado por la mañana llevó a cabo un ataque con drones que provocó un incendio en el Sparta II, un buque de carga ruso que se encontraba en aguas internacionales.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más