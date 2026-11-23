Estos ataques se produjeron en momentos en que Ucrania intensifica sus bombardeos contra Rusia lejos del frente.

Naciones Unidas condenó los ataques y advirtió del riesgo de que el país norafricano, aún dividido a raíz de la guerra civil, se convierta en un "terreno de batalla para conflictos extranjeros".

"Todo tuvo lugar frente a las costas libias. Nuestros combatientes desplegaron siete drones marítimos de fabricación ucraniana. A pesar de todos los intentos del enemigo por contrarrestar el ataque, la corbeta rusa Merkury fue hundida", escribió Zelenski en X.

El mandatario afirmó que el Merkury es "uno de sus barcos más nuevos, encargado en 2023, durante la guerra a gran escala".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Nuestro segundo blanco era el carguero ruso MV Angara, que el enemigo utilizaba para transportar armas. Resultado: objetivo alcanzado", añadió.

También se destruyó un helicóptero de combate Ka-27 durante el bombardeo contra el Merkury, agregó.

Los ataques del domingo se produjeron después de que un dron alcanzara un carguero ruso en el mar Báltico el sábado, cerca de las aguas de Finlandia. Según la guardia fronteriza del país nórdico, el ataque fue obra de Kiev.

La misión de Naciones Unidas en Libia expresó su preocupación y reclamó una "investigación inmediata, independiente y transparente".

"Libia no puede permitirse, y no debe convertirse, en un campo de batalla para conflictos extranjeros", escribió esa misión, la UNSMIL, en X.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más