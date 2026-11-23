Macron quiere poner solución constitucional al grave problema de la deuda en Francia. El presidente francés, a menos de cinco meses de dejar el poder, estudia un procedimiento para reformar la carta magna francesa e introducir una "regla de oro" presupuestaria en momentos en los que Francia espera terminar 2026 con un 5,4% de déficit, muy por encima del 3% fijado por Bruselas.

"Si sigue habiendo volatilidad de aquí a enero, considerar una regla de oro como la de 2011 podría ser una idea que merece explorarse", declaró el presidente al diario Le Figaro en una entrevista publicada el lunes.

La medida se basaría en un plan de reforma de 2011, en plena crisis de la deuda en Europa, que fijaba referencias a varios años vista para un regreso gradual de las finanzas públicas al equilibrio, pero que nunca se aplicó a falta de un voto final.

Sin embargo, a cinco meses de unas elecciones presidenciales cuyo resultado es incierto, muchos perciben el proyecto del jefe de Estado como un intento de someter a su sucesor a una norma de austeridad presupuestaria de la que él mismo se ha liberado con facilidad. "Incorporar la “regla de oro” a la Constitución sería algo positivo", opinó el domingo Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, pero "que Macron haya esperado al décimo presupuesto con un déficit extremo aprobado bajo su presidencia para planteárselo dice mucho de este presidente, que habrá esperado a vaciar las arcas para decidirse a ponerles un candado", señaló con ironía.

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El gobierno de Macron está teniendo dificultades para sacar adelante su proyecto de presupuestos del próximo año, mientras afronta fuertes protestas que reclaman un aumento del gasto en educación y otros servicios públicos.El presidente vigila la evolución de los tipos de interés a los que Francia se endeuda, así como la prima de riesgo -es decir, la diferencia con los tipos alemanes- antes de tomar una decisión, añadió Le Figaro.

Si Macron decidiera seguir adelante, consultaría a ambas cámaras del Parlamento en enero de cara a una votación conjunta que permita consagrar la medida en la Constitución, informó el diario.

La iniciativa, que previsiblemente recibiría el respaldo del centro, la derecha y la extrema derecha, le permitiría sacar adelante una reforma emblemática al final de su mandato.

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