La solicitud de medida de coerción de la Operación Rompeolas atribuye a Fausto Candelario Ortiz, alias Pacha, principal señalado como cabecilla de la estructura, el financiamiento de campañas políticas con dinero procedente de sus actividades de narcotráfico.

Según el Ministerio Público, esos recursos le habrían permitido establecer relaciones directas e indirectas con diputados, regidores y otros actores de poder, cuyos vínculos habría utilizado para procurar impunidad y asegurar las operaciones delictivas.

El señalamiento aparece entre las características que los fiscales atribuyen a la organización criminal. En el documento, el Ministerio Público sostiene que el financiamiento de campañas político-partidarias tenía como propósito garantizar protección e impunidad, e incluye también el patrocinio de artistas para esas actividades.

La acusación plantea así que el dinero generado por el tráfico internacional de cocaína no solo habría servido para sostener las operaciones de la estructura y colocar recursos en la economía formal, sino también para construir relaciones con sectores políticos y otras figuras con capacidad de influencia.

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No obstante, aunque el expediente menciona a diputados, regidores y otros actores de poder, no identifica por sus nombres a esos legisladores ni describe actuaciones concretas que permitan establecer cuáles habrían sido sus vínculos con la organización. El único político electo individualizado en ese apartado es Willy Manuel Zorrilla Domínguez, regidor de Higüey.

El regidor que aparece identificado en el expediente

En las páginas dedicadas a describir la estructura y las funciones de sus integrantes, el Ministerio Público presenta a Willy Manuel Zorrilla Domínguez, conocido como Willy Pachá, como una persona de extrema confianza de Fausto Candelario Ortiz.

La solicitud indica que Zorrilla había sido raso de la Policía Nacional y dado de baja por mala conducta. Le atribuye funciones de chofer y seguridad personal de Fausto durante operaciones de narcotráfico y lavado de activos, además de la movilización de grandes cantidades de dinero procedentes de esas actividades.

El documento también sostiene que Zorrilla mantenía comunicación directa con Fernando Guzmán Ventura, alias Fernan, de quien recibía dólares en efectivo por instrucciones de Fausto. Esa relación, según la versión del Ministerio Público, formaba parte de las tareas de traslado de recursos generados por el pago de la droga.

La solicitud sitúa el respaldo político de Fausto a Zorrilla cuando este comenzó a realizar actividades partidarias. Afirma que el principal imputado apoyó su proyecto electoral y que integrantes de la organización buscaron votos y repartieron dinero para que ganara las elecciones.

Como parte de esa descripción, el expediente menciona comunicaciones entre Zorrilla y Wander Alberto Núñez Mercedes, alias Philip, a quien identifica como una persona de confianza de Fausto. En esos intercambios, según los fiscales, se coordinaban entregas de dinero.

El Ministerio Público agrega que, después de resultar electo regidor, Zorrilla mantuvo un perfil más bajo dentro de la organización. También recoge que Fausto lo identificaba como su hijastro y que el regidor se refería a él como su padre.

Una vivienda a nombre de su madre y otra que se habría intentado poner a su nombre

El expediente incorpora, además, señalamientos sobre bienes inmuebles relacionados con Zorrilla y su entorno familiar.

Según la solicitud, Fausto Candelario Ortiz compró un solar en el que construyó cinco viviendas y colocó una de ellas a nombre de Esperanza Domínguez, madre del regidor.

El documento también describe una coordinación del 23 de septiembre de 2022 entre Fausto y Teodoro Castillo, alias Adriano, para colocar otra vivienda a nombre de Zorrilla. En esa conversación, de acuerdo con la transcripción incorporada por los fiscales, se indicó que el regidor no había acudido a firmar y que era necesario resolver el proceso de divorcio, debido a que estaba casado en ese momento.

En otro señalamiento, Fausto habría instruido a Zorrilla para que enviara siete mil dólares que serían entregados en Estados Unidos en el establecimiento Tita Fashion, de María Eustate.

Los movimientos bancarios del regidor

La solicitud de medida de coerción también incluye un análisis de los productos financieros de Willy Manuel Zorrilla Domínguez.

El Ministerio Público indica que el regidor tenía 16 productos financieros distribuidos entre el Banco de Reservas, Banco Popular y Banco Múltiple Ademi, entre ellos cuentas de ahorro, préstamos y tarjetas de crédito.

En una cuenta de ahorro, los fiscales identificaron entradas acumuladas por RD$14,210,834.20 y salidas por RD$14,205,238.09 entre enero de 2021 y mayo de 2026. Más del 78 % de la actividad registrada en ese producto bancario se concentró en 2024 y 2025.

El análisis también reporta depósitos por RD$8,094,238.51, realizados tanto por el titular como por otras personas, con operaciones individuales de hasta RD$900,000. A esto se suman transferencias recibidas por RD$3,069,300, cuyos principales ordenantes fueron Hipólito Cordero Polanco, Bello Arias Constructora e Inmobiliaria y Amílkar Rafael Fernández Tejada.

En cuanto a las salidas, el documento registra transferencias por RD$5,666,189.94 hacia distintas personas físicas y jurídicas.

Estas cifras corresponden a movimientos de una cuenta específica y no deben interpretarse como el patrimonio total del regidor ni, por sí solas, como prueba de que todos esos recursos tuvieran origen ilícito. El expediente las incorpora como parte del análisis financiero realizado durante la investigación.

Una acusación amplia, pero sin identificar a los demás actores políticos

La solicitud de medida de coerción presenta el financiamiento de campañas como uno de los mecanismos que, según el Ministerio Público, habría utilizado la organización para obtener protección y reducir el riesgo de persecución por sus actividades criminales.

En ese planteamiento, Fausto Candelario Ortiz habría empleado dinero proveniente del narcotráfico para establecer relaciones directas e indirectas con diputados, regidores y otros actores de poder. El expediente también atribuye a la estructura el soborno de autoridades militares y policiales para garantizar seguridad a sus operaciones.

Sin embargo, la documentación no ofrece en ese apartado una relación de los diputados, demás regidores o figuras de poder supuestamente vinculados con la red. Tampoco detalla actuaciones individuales de esos actores. La descripción más concreta de respaldo electoral y distribución de dinero se refiere a Willy Manuel Zorrilla Domínguez.

La diferencia es relevante para dimensionar el alcance de la acusación: el Ministerio Público plantea que la estructura habría buscado influencia política como mecanismo de protección, pero la solicitud de coerción solo desarrolla con nombre y hechos específicos el caso del regidor de Higüey.

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