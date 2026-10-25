El viernes 23 de octubre de este año 2026, estuvo reunido virtualmente, un colectivo asociado a Casa Abierta y al Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), para conversar sobre los efectos en la salud mental en la niñez, por los feminicidios, por la violencia de género contra la mujer, por la intrafamiliar, y contra la misma niñez.

Durante toda la exposición se hizo énfasis en la necesaria lectura de los libros de Milagros Altagracia de Jesús de Féliz, “Me gustaría contarte” y “El Coraje que nos falta, voces de la niñez que resiste”, para conocer sobre la gravedad de la violencia que se vive en hogares dominicanos. Sobre estos niños, niñas, hoy ya hombres y mujeres, algunos ya fallecidos, Milagros narra que uno de los resultados de la violencia en la familia es que muchos niños y niñas optan por vivir en las calles huyendo de las golpizas de padres borrachos, padres frustrados, que les golpeaban sin sentido, al igual que a sus madres.

Siempre insistiré sobre la lectura de esos libros porque creo que podríamos comprender muchas raíces profundas de la pobreza y de la violencia en RD, y podríamos asumir un mayor compromiso para mejorar nuestro país.

En “El Coraje que nos falta, voces de la niñez que resiste” tenemos unos 48 relatos que ilustran como en muchos casos los hijos/as eran obligados a trabajar, otros recibían golpizas por las frustraciones por la ruptura de la mujer por un hombre golpeador, y con mucha frecuencia por continuo uso del alcohol ante el pobre manejo emocional de las frustraciones, y las vulnerabilizaciones sociales de todos, de hombres y de las madres.

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Tenemos que asumir la educación en RD del control de las emociones violentas, la evasión con alcohol y drogas ante las vulnerabilizaciones y por sentirse agravios cuando no puede desarrollarse el machismo (Michael Kilmenl), analizar las causas de la violencia estructural intrafamiliar, contra la mujer y contra la niñez. https://acento.com.do/opinion/agravio-con-sentido-de-merecimiento-teoria-de-michael-kimmel-9772481.html

Para trabajar las causas estructurales de la violencia de género y, de los feminicidios como su máxima expresión trágica, debemos conocerlas. Una incidencia es que, por ejemplo, los niños y niñas huérfanos duplican el número de sus madres asesinadas. Y en muchos casos, la niñez también pierde el padre por suicidio, o por encierro en las cárceles.

Incidencia Feminicidios y huérfanos:

Año 2024. 71 feminicidios. 54 huérfanos/as

Año 2025: 59 mujeres asesinadas

8 feminicidios anual en Santigo

Huérfanos/as: 95 menores de edad.

2026 hasta septiembre: 62 feminicidios

la PGR informó sobre 77 niños huérfanos.

En Santiago, el promedio es 4.5 de feminicidios por año.

Las cifras suelen fluctuar, variar, bajan y suben.

CONTEXTO ESTRUCTURAL QUE EXPLICA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO

Creo que la violencia de género y los feminicidios no deben analizarse, en lo fundamental, como un problema personal, de un ser monstruoso, de una mujer pasiva, con la culpabilización. Con la personalización, no vamos a resolver un problema tan vasto y generalizado, hay mucha violencia en la República Dominicana, en muchos sentidos, ruidos, en el tránsito, dificultad para conversar bajo y de buena manera, pobre manejo de los conflictos; creencias incorrectas del machismo. Etcétera.

EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO, INTRAFAMILIAR, CONTRA LA MUJER, Y LA NIÑEZ, SE TRATA DE:

Las vulnerabilizaciones, pobreza, económicas, sociales, pocas oportunidades de independencia económica de las mujeres, pobres recursos para los hombres, en el empleo, de ambos.

Un sistema social donde existe desigualdad, discriminación y relaciones de poder que favorecen la violencia contra la mujer, y contra la niñez.

Normas culturales, instituciones que permiten la violencia, y reproducen la violencia, como las ideas de que los hombres son superiores, en las canciones, las redes.

Creencias, y prácticas de desigualdades hacia la mujer y hacia la niñez.

Falta de protección efectiva ante denuncias por limitaciones de personal, recursos y la revictimización.

Educación basada en estereotipos, creencias machistas de que las mujeres son inferiores o propiedad del hombre.

Limitaciones en la enseñanza consistente en la masculinidad igualitaria , con capacidad de autonomía afectiva, respeto a la dignidad humana, con autoestima, control emocional, no adicciones, educación en asumir tareas de cuidado en el hogar.

, con capacidad de autonomía afectiva, respeto a la dignidad humana, con autoestima, control emocional, no adicciones, educación en asumir tareas de cuidado en el hogar. Normalización de los celos, el control, y posesividad.

Tolerancia social a la violencia doméstica.

Dependencia económica por falta de capacitaciones técnicas y compartir las tareas del cuidado para que la mujer pueda estudiar, tener participación social y política.

LOS EFECTOS EN LA SALUD MENTAL Y EN LO SOCIAL EN LA NIÑEZ POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LOS FEMINICIDIOS

La niñez pierde a la madre y a veces se suicida el padre, luego el encierro, se dispersa la familia.

Estrés post traumático. TEPT. Recuerdos intrusivos, pesadillas, miedo intenso, sobresaltos, hipervigilancia. Trabajé un caso que el hermanito de una víctima presenció el asesinato mientras ella dormía y él a su lado, y quedó sin poder hablar durante meses; y se culpabilizaba.

Depresión: Tristeza persistente, aislamiento social, desesperanza, desmotivación.

Ansiedad: Preocupación constante, inseguridad, y temor a perder familiares.

Sentimientos de culpa: creen pudieron evitar la tragedia.

Problemas de conducta: agresividad, rebeldía, problemas para respetar normas.

Baja autoestima: sensación de abandono, rechazo, se siente falta de valor personal.

Dificultades escolares.

Dificultad para relaciones afectivas seguras.

Duelo complicado. Dificultad para procesar la idea de la muerte.

Riesgo de adicciones y trastornos de salud mental a posterior.

Superar la violencia en nuestra sociedad es un reto de todos y todas, del sistema educativo, de salud, de los ayuntamientos, de las organizaciones empresariales, instituciones académicas, organizaciones sociales, comunitarias, iglesias, de las comunicaciones, entre otras.

En otro escrito trataré sobre los programas existentes en el Ministerio de la Mujer desde el año 2015, el CONANI, con Programa de familias acogedoras, unas 390 en el 2025, Supérate, Fundación Paz y Vida, Bono hogar. Se necesitan programas de apoyo a las familias que acogen a los niños y niñas.

Pero lo esencial es que no haya violencia de género ni feminicidios en RD, que se cumplan los mandatos constitucionales del artículo 39 de equilibrio de género entre mujeres y hombre y el artículo 42 que manda a superar la violencia de género; así como que se ejecute la ley 176-07 que llama a la transversalización de la igualdad y equidad de género en los territorios, que se apliquen los ODS, la ley 1-12 de Estrategia Nacional de desarrollo, END; el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género III 20-30, entre otras normativas.

Mildred Dolores Mata Trabajadora social Licenciada en Trabajo Social, PUCMM Maestría en Género y Desarrollo CEG-INTEC Feminista Ver más