09/09/2024

En su obra “El infinito en un junco” la laureada escritora Irene Vallejo provee una panorámica del importante papel jugado por los libros en la historia de la humanidad. Pero no por su importancia se ha podido evitar que ahora su lectura este cayendo en picada. Es por eso una aventura la producción de un nuevo libro. Sin embargo, “las ideas tienen consecuencias” y en base a ese aforismo fue lanzado “Cambiando de Rumbo”, una obra para promover el debate de ideas y propuestas de desarrollo.

Este libro recopila 182 de mis artículos que han salido en diversos medios escritos en los ultimos años. Contrario a lo que algunos pudieran esperar, el libro no se enfoca en temas del desarrollo turístico sino del desarrollo nacional. Sus 457 páginas están distribuidas en capítulos sobre economía, desigualdad, política y corrupción. Los retos de la nación en estas áreas han inspirado mis propuestas de políticas públicas. A continuacion se perfilan unas cuantas que serían disruptivas del statu quo, pero que bien aplicadas mejorarían los niveles de bienestar de la poblacion.

Dolarización. Para fortalecer la estabilidad macroeconómica, disminuir el riesgo pais y facilitar el turismo, debemos seguir a Ecuador, El Salvador y Panamá –y posiblemente Argentina– eliminando el peso y adoptando el dólar como moneda nacional. Con ello se estimula la inversion extranjera y se bajan sustancialmente las tasas de interés y de inflación.

Renta Básica de los Pobres. La protección social de los pobres requiere de un reforzamiento importante para acercarnos a la justicia social. Este año los subsidios de Supérate (alimentos, luz, gas, discapacidad, mujeres violentadas) llegarían a unos RD$45,000 millones, lo que representa una ínfima parte del presupuesto estatal. La renta básica impondría, sin embargo, condicionalidades de servicio comunitario y otras.

Limitación Constitucional de la Riqueza. Esta reingeniería del sistema capitalista, basado en la libre empresa y la libertad individual, no iría en detrimento de la innovación. Pero requeriría no solo que hubiera una mayor equidad en el gasto publico sino tambien un monitoreo de los patrimonios individuales y políticas publicas que induzcan una distribucion de la riqueza que beneficie a los más pobres.

Privatizacion del Banreservas , Corphotels y el Sistema Eléctrico. El objetivo sería la despolitización del manejo de los diferentes componentes para despojarlos de las practicas clientelistas, el nepotismo y la corrupción. El FMI no favorece que bancos comerciales sean estatales, los hoteles estatales no deben competir con los hoteles privados y el sistema eléctrico debe ser manejado con mayor disciplina y eficiencia.

Cambiando de rumbo, libro de Juan Lladó

Sistema de Pensiones. Para mejorar las prestaciones de las AFP a los pensionados se requiere un mayor nivel de rentabilidad de esas entidades. Este debe equipararse al de los bancos que poseen las AFP, lo cual duplica el nivel de los intereses que estas reciben por los fondos que están depositados en bonos del Ministerio de Hacienda y Certificados del Banco Central. Si eso no se consigue es preferible que el Sistema sea de reparto y no de capitalización individual.

Pago a los Trabajadores con Banreservas. Puesto que algo mas del 80% de los fondos de pensiones son acreencias del gobierno central y su redito es bajo, procede que se eliminen las AFP y se le traspase el Banreservas a los trabajadores como pago. Los principales bancos propietarios de las AFP se encargarían de manejar a Banreservas por unos diez anos hasta tanto los trabajadores sean capaces de reclutar ejecutivos idóneos. Un buen manejo garantizaría pensiones adecuadas.

Capacitación de los Políticos. Las escuelas de formación política de los partidos no garantizan un nivel adecuado de conocimiento para que sus militantes puedan ocupar posiciones publicas idóneamente. De ahí que la JCE deba establecer la obligación de certificaciones mínimas de conocimientos para los aspirantes a los puestos públicos. Esto incluye a los candidatos a alcaldes, legisladores y funcionarios.

Reemplazo de las Fuerzas Armadas por la Policía. En el mundo existen 27 paises que no tienen fuerzas armadas y, al otear el horizonte de posibles amenazas a nuestra seguridad, no se percibe la necesidad de un aparato militar en nuestro medio. Los 65,000 miembros de nuestros cuerpos armados harían un mejor papel si fueran policías, habida cuenta de que no han logrado tener éxito con el control fronterizo.

Plan Bilateral de Desarrollo Turistico. Dado que Haiti tiene el doble de kilómetros de playa que nuestro pais es posible vislumbrar un desarrollo turístico bilateral que instituya el multi-destino dentro de la isla y beneficie grandemente a ambos paises. Tan pronto se normalice la situación de seguridad de Haiti la Comisión Mixta Bilateral debe propiciar la elaboración de un plan bilateral de desarrollo turístico. Su ejecución traería como consecuencia el néctar divino de la paz entre los dos paises.

Fortalecimiento del Rol de Intermediario de INESPRE. Es inaceptable e indignante que los precios de los artículos de primera necesidad se expendan en los colmados a mayores precios que los que prevalecen en los supermercados. Se requiere de una reingeniería de INESPRE para que actúe como el benéfico intermediario que abarataría los precios de los colmados. El proyecto “A comer: del campo al colmado” no ha logrado despegar ni se vislumbra que resuelva este espinoso problema.

Racionalización Inmobiliaria Estatal. El anunciado plan de racionalización de la burocracia estatal debe estar acompañado de un plan de racionalización inmobiliaria de las entidades estatales. Se requiere que una Comisión de Racionalización Inmobiliaria examine el inventario de bienes nacionales y elabore propuestas que reduzcan sustancialmente la atomización de los locales donde operan las entidades públicas. Usar el Centro Olímpico de Santo Domingo para desarrollar ahí un gran centro de edificaciones de servicio publico sería una solucion para el Gran Santo Domingo.

Programas de Gobierno contra la Desigualdad Social. En la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas debe existir una exigencia para que tales entidades presenten un capitulo principal de como pretenden disminuir la desigualdad social imperante. Mas aun, en sus respectivas campañas electorales deberían apelar al conglomerado con propuestas especificas en ese sentido. Al mercado libre le conviene una dosis de desigualdad, pero la que existe actualmente es bochornosa y amoral.

Prohibición de Huelgas por la ADP y el CMD. La tendencia de la ADP y del CMD de usar el recurso de la huelga para exigir reivindicaciones laborales lacera principalmente a el 40% de la poblacion que depende de esos servicios públicos. Debe existir una ley que les prohíba a esos gremios encauzar sus reclamos por otra vía. Una investigación del MEPyD reveló que mientras más pobres son los estudiantes mas bajos son sus rendimientos escolares.

Reconfiguración del Sistema Político. Son muchas las leyes y medidas que deberán ponderarse para mejorar sustancialmente nuestro sistema político. Algunas ya han sido adoptadas y otras propuestas (p.ej. Ley de Responsabilidad Fiscal), pero el artículo de marras presenta un listado bien extenso de las que deberán considerarse.

De aplicarse el conjunto de las propuestas significaría un cambio paradigmático que estremecería a la sociedad dominicana por su bien. Pero imaginar que podrían acogerse todas seria un sueño de verano porque pocos piensan “fuera del cajón”. (Ya alguien me tildó de “arbitrista” y otro de “soñador”.) Pero importa que cada una sea ponderada y que los resultados de esa ponderación se traduzcan en una mejor formulación de las políticas públicas.