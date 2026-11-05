¿Ese Ricky es el mismo de “Thank U, Next”? Ariana Grande vuelve a acercarse a un viejo amor

Una canción de Ariana Grande, un comentario y una visita a Instagram terminaron llevando a una vieja historia de amor de la cantante de vuelta al radar: Ricky Álvarez, el bailarín al que la artista mencionó en Thank U, Next.

Todo comenzó escuchando The Way de Ariana Grande y preguntando, casi al azar, si alguien era fan de la cantante. La respuesta fue afirmativa y, entre canciones favoritas y comentarios sobre su carrera, terminamos revisando su perfil de Instagram.

Y ahí apareció la sorpresa, para mí: hace dos días, Grande publicó un carrusel de fotografías cuya primera imagen es junto a Ricky Álvarez.

La pregunta fue inevitable: ¿es el mismo Ricky al que Ariana menciona en Thank U, Next?

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Sí. Es él.

Y para quienes, como quien escribe, solo tienen en el radar canciones como One Last Time, The Way, Problem y We Can’t Be Friends, quizá la historia resulte tan inesperada como ese carrusel de Instagram.

¿Oh, no?

De bailarín de Ariana a protagonista de una vieja historia de amor

Ricky Álvarez es un bailarín, fotógrafo y director creativo méxicoestadounidense que conoció a Ariana Grande en 2014, cuando comenzó a trabajar como bailarín de apoyo de la artista.

La cercanía entre ambos aumentó durante la etapa de The Honeymoon Tour, en 2015. Ese mismo año comenzaron a circular imágenes de los dos juntos y el romance terminó haciéndose público.

Ariana y Ricky estuvieron juntos aproximadamente un año

Después de la ruptura mantuvieron el contacto y, según reportes de prensa, la separación ocurrió en buenos términos y estuvo relacionada principalmente con las exigencias de sus agendas y el ritmo de trabajo de la cantante.

Y sí, Ricky aparece en “Thank U, Next”

La historia adquirió todavía más fama cuando Ariana Grande incluyó a Ricky Álvarez entre sus antiguos amores en Thank U, Next, la canción de 2019 en la que la cantante repasa varias de sus relaciones sentimentales.

La canción menciona a Big Sean, Ricky, Pete Davidson y Mac Miller, convirtiendo aquella relación que comenzó detrás de los escenarios en parte de la historia pública de la vida amorosa de Grande.

Pero hay un detalle que vuelve a poner el nombre de Ricky sobre la mesa: la relación entre ambos habría vuelto a tomar fuerza años después de aquella ruptura.

¿Volvieron Ariana y Ricky?

El rumor de una reconciliación comenzó a ganar fuerza este año.

Según People y TMZ, Ariana Grande y Ricky Álvarez volvieron a pasar tiempo juntos y estarían retomando su relación “muy lentamente”, sin planes inmediatos de compromiso.

Es decir, no se trata, al menos por ahora, de una boda anunciada ni de una reconciliación oficial con alfombra roja.

La historia parece estar en una etapa mucho más discreta: dos personas que ya fueron pareja, se separaron en buenos términos y volvieron a acercarse.

Y ahora aparece ese carrusel de Instagram.

¿Quién es Ricky Álvarez?

Richard John Álvarez nació en San Diego, California, y tiene ascendencia mexicana. Además de bailarín, ha desarrollado una carrera en fotografía, dirección creativa y producción audiovisual.

Después de sus primeros años trabajando como bailarín, amplió su trayectoria hacia el mundo creativo y volvió a colaborar profesionalmente con Grande durante la gira “Sweetener”.

También ha trabajado como fotógrafo para marcas y publicaciones como Vogue, Tommy Jeans y KKW Beauty.

Así que sí: aquel Ricky que comenzó como bailarín del equipo de Ariana Grande terminó construyendo su propia carrera detrás de cámaras.

Ahora, años después de aquel romance que quedó inmortalizado en Thank U, Next, Ricky Álvarez vuelve a aparecer junto a Ariana Grande.

Y la pregunta que empezó con una canción parece tener una respuesta bastante clara: sí, ese Ricky es el mismo Ricky.

Seguimos.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más