La grandeza de una interpretación colectiva

Portada del programa oficial del concierto conmemorativo de los 85 años de la Orquesta Sinfónica Nacional y los 40 años de Fundación Sinfonía, dedicado a la interpretación de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, «Resurrección».

Hay acontecimientos culturales que trascienden el escenario donde ocurren y adquieren una dimensión que pertenece a la historia de un país. La interpretación de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección, con motivo de los 85 años de la Orquesta Sinfónica Nacional y los 40 años de Fundación Sinfonía, pertenece a esa categoría.

Su trascendencia no reside únicamente en la magnitud de la obra escogida ni en el carácter excepcional de ambos aniversarios. Está, fundamentalmente, en el desafío artístico asumido y en la capacidad de nuestras instituciones musicales para reunir los recursos humanos, la disciplina y la voluntad necesarios para afrontar una de las partituras más exigentes del repertorio sinfónico universal.

Más de doscientos artistas participaron en esta interpretación. Los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, las solistas Joyce DiDonato y Nathalie Peña-Comas, y el Gran Coro de Aniversario, integrado por más de cien voces, constituyeron una formidable estructura musical bajo la dirección del maestro José Antonio Molina.

La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas, cuya sensibilidad y excelencia vocal aportaron brillo y emotividad a la interpretación de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección.

La cifra impresiona, pero no explica por sí sola la importancia del acontecimiento. El verdadero mérito está en convertir esa diversidad de intérpretes en un organismo musical coherente, capaz de responder a una partitura que exige precisión, equilibrio, resistencia y profundidad expresiva.

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Mahler no concibió su Segunda Sinfonía como una simple exhibición de poder sonoro. Su escritura demanda una extraordinaria atención a los matices, los silencios, las transiciones y la relación entre las distintas familias instrumentales. La grandiosidad de la obra nace tanto de sus momentos de expansión como de aquellos pasajes en los que la música parece recogerse sobre sí misma.

Por eso, interpretar la Resurrección constituye una prueba de madurez para cualquier orquesta. No basta con disponer de numerosos músicos ni con alcanzar una sonoridad imponente. Es indispensable comprender la arquitectura de la composición y sostener su tensión dramática desde el comienzo hasta el desenlace.

El logro de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional debe valorarse precisamente desde esa perspectiva: haber asumido una responsabilidad artística de gran envergadura y ofrecido una interpretación que merece reconocimiento y orgullo nacional.

Antes de la presentación, durante el ensayo general, el maestro Molina nos había señalado que las sinfonías de Mahler representan exigencias extraordinarias para el director, los músicos, las solistas y el coro. Recordó también que la orquesta había interpretado esta obra en 2019, antecedente que permite comprender la importancia de regresar a una partitura semejante.

La mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato, figura de reconocido prestigio internacional, durante su destacada participación en la interpretación de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección.

Hubo una observación suya particularmente reveladora: «Mahler exige que cada integrante de la orquesta actúe con la responsabilidad de un virtuoso. No existen instrumentos secundarios cuando la construcción musical depende de la precisión y sensibilidad de todos».

Esa concepción permite entender el sentido profundo de la excelencia colectiva. Una gran orquesta no se define solamente por la calidad de sus solistas o de sus primeras figuras, sino por la capacidad de todos sus integrantes para construir una interpretación común.

La Resurrección puso de manifiesto el valor de ese trabajo compartido. Y ese es, quizás, uno de los mayores motivos de celebración: comprobar que nuestro país cuenta con músicos e instituciones capaces de asumir compromisos artísticos de esta dimensión.

Reconocer el talento y fortalecer nuestras instituciones

El maestro José Antonio Molina al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigiendo la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, Resurrección, en una memorable interpretación que celebró la excelencia musical y el talento dominicano.

El reconocimiento al maestro José Antonio Molina debe comenzar por la responsabilidad musical de conducir una obra de semejante complejidad. Dirigir la Segunda Sinfonía de Mahler exige mucho más que dominio técnico. Supone una visión integral de la partitura, conocimiento de sus contrastes, capacidad para organizar sus grandes estructuras y sensibilidad para relacionar la fuerza instrumental con la expresión humana de las voces.

Su labor merece valorarse, además, dentro de una trayectoria de continuidad al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Desde 2009, su dirección ha estado vinculada a las temporadas sinfónicas que, año tras año, mantienen el encuentro entre la orquesta, el gran repertorio y el público dominicano.

Ese trabajo sostenido es tan importante como los conciertos extraordinarios. Las instituciones musicales se consolidan mediante la regularidad de sus temporadas, la preparación permanente de sus integrantes, la diversidad del repertorio y la capacidad de establecer una relación duradera con la sociedad.

La interpretación de Mahler constituye, por tanto, un reconocimiento al maestro Molina y una oportunidad para reflexionar sobre el potencial artístico que puede alcanzar nuestra orquesta cuando dispone de proyectos ambiciosos y de las condiciones necesarias para realizarlos.

Las dos solistas vocales aportaron una dimensión esencial a la interpretación. La mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato, artista de reconocido prestigio internacional, y la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas asumieron intervenciones que exigen dominio vocal, sensibilidad y una comprensión profunda del lenguaje expresivo de Mahler.

En esta sinfonía, la voz humana no aparece como un elemento ornamental. Su incorporación responde a una necesidad dramática y espiritual de la composición. La mezzosoprano introduce una dimensión de recogimiento y reflexión, mientras la soprano participa en la expansión luminosa del desenlace.

El mérito de ambas intérpretes debe apreciarse en esa capacidad de integrarse a una construcción musical de enormes proporciones sin perder la intimidad expresiva de sus voces.

En el caso de Nathalie Peña-Comas, debemos destacar también el significado de contar con una artista dominicana en una producción de esta exigencia, compartiendo responsabilidades musicales con una figura internacional de la categoría de Joyce DiDonato. No se trata de establecer comparaciones, sino de celebrar la convergencia de dos talentos al servicio de una misma creación.

Igualmente decisiva fue la participación del Gran Coro de Aniversario, integrado por el Coro Nacional Dominicano, el Coro Juvenil de Santo Domingo y el Coro de Cámara de la Fundación Fiesta Clásica.

La incorporación de más de cien voces representó uno de los grandes compromisos musicales de esta producción. El canto coral en Mahler requiere disciplina, afinación, equilibrio, control dinámico y una extraordinaria capacidad para integrarse a la orquesta sin perder claridad expresiva.

El coro no constituye un acompañamiento secundario. Es protagonista de la transformación musical y espiritual que conduce al desenlace de la obra. Su participación resulta indispensable para comprender el significado de la Resurrección.

Este logro debe servir también para reconocer el valor del movimiento coral dominicano. Necesitamos fortalecer nuestras agrupaciones vocales, garantizar espacios de formación y ensayo, promover la preparación de nuevos directores corales y crear oportunidades para que estos conjuntos participen con mayor frecuencia en grandes producciones sinfónicas.

La colaboración entre las tres agrupaciones constituye un ejemplo de lo que puede alcanzarse cuando las instituciones culturales unen sus capacidades y voluntades.

En ese mismo sentido, merece un reconocimiento especial Fundación Sinfonía, que celebra cuarenta años de compromiso con el desarrollo musical dominicano.

Su trayectoria demuestra la importancia de contar con organizaciones capaces de acompañar, respaldar y promover proyectos artísticos que requieren continuidad, recursos y una visión de largo alcance.

La celebración conjunta de ambos aniversarios constituye una expresión de colaboración institucional que debemos preservar y ampliar. La Orquesta Sinfónica Nacional representa una responsabilidad pública fundamental para el fortalecimiento cultural dominicano. Fundación Sinfonía, desde su naturaleza y misión, contribuye a enriquecer el ecosistema musical mediante iniciativas, alianzas y oportunidades de desarrollo.

Ambas instituciones cumplen funciones diferentes, pero complementarias. Su colaboración demuestra que el fortalecimiento de la cultura requiere esfuerzos compartidos y compromisos sostenidos.

El éxito artístico de esta interpretación merece ser reconocido, por tanto, como una conquista colectiva y como una referencia para futuras iniciativas.

Morir para vivir: la excelencia como compromiso con el futuro

Mahler.

La Segunda Sinfonía de Mahler concluye con una de las afirmaciones más conmovedoras de la historia de la música: «¡Moriré para vivir!».

Esta expresión encierra una profunda reflexión espiritual: morir a aquello que nos ata al egoísmo, al orgullo y a los deseos puramente materiales para renacer a una vida plena, guiada por la fe y la esperanza. Nos recuerda la imagen de la semilla que cae en la tierra y muere para dar fruto.

En esa expresión se encuentra el corazón de la Resurrección. La obra plantea una reflexión sobre la existencia humana, el sufrimiento, la pérdida y la posibilidad de encontrar una esperanza capaz de superar la oscuridad.

Mahler no construye una celebración ingenua de la vida. Su música atraviesa interrogantes, tensiones y contradicciones antes de alcanzar una afirmación de esperanza. La resurrección no aparece como una respuesta fácil, sino como el resultado de una transformación.

Esa concepción ofrece una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias instituciones culturales.

Permanecer no significa quedarse inmóvil. Una orquesta con 85 años de historia y una fundación que cumple cuatro décadas de trabajo necesitan reconocer su legado, pero también evaluar sus desafíos y renovar sus compromisos con la sociedad.

No se trata de morir para desaparecer, sino de dejar morir aquello que impide renacer.

Desde esa perspectiva, el extraordinario logro de la interpretación de Mahler no debe convertirse solamente en motivo de felicitación. Debe servir como punto de partida para establecer nuevas metas.

La Orquesta Sinfónica Nacional necesita recibir todo el apoyo de las instancias gubernamentales para continuar fortaleciendo sus condiciones artísticas, técnicas e institucionales. Sus músicos requieren estabilidad, oportunidades de perfeccionamiento y una programación que permita desarrollar plenamente sus capacidades.

Una institución de esta categoría debe contar con una planificación que trascienda las celebraciones extraordinarias y garantice la continuidad de sus temporadas, ampliando su presencia en la vida nacional. La música sinfónica no puede permanecer concentrada exclusivamente en el principal escenarios de Santo Domingo. Es necesario crear programas que permitan llevarla a otras provincias, universidades y espacios culturales.

La formación de nuevos públicos debe constituir una prioridad. Una orquesta nacional necesita dialogar con las nuevas generaciones, despertar su curiosidad y ofrecerles oportunidades de descubrir un patrimonio musical que también les pertenece.

La experiencia de la Resurrección demuestra, además, la importancia de fortalecer las relaciones entre la orquesta, las agrupaciones corales y las instituciones dedicadas a la enseñanza musical.

¿Por qué no convertir este modelo de colaboración en una práctica más frecuente? ¿Por qué no establecer programas de formación y perfeccionamiento que permitan a jóvenes músicos y cantantes participar progresivamente en proyectos de gran exigencia artística?

Debemos procurar que la excelencia alcanzada no sea un acontecimiento aislado, sino que produzca nuevas oportunidades para el desarrollo de nuestros talentos.

Fundación Sinfonía tiene también un papel importante que seguir desempeñando mediante alianzas, programas educativos, iniciativas de apoyo a jóvenes talentos y proyectos que amplíen la presencia de la música clásica en la sociedad.

Por su parte, las autoridades del Ministerio de Cultura tienen una responsabilidad que no puede delegarse: garantizar que las instituciones artísticas nacionales cuenten con políticas, recursos y condiciones que les permitan cumplir su misión.

El respaldo a la cultura no debe depender exclusivamente de los esfuerzos individuales de artistas y gestores. Necesita continuidad institucional y una comprensión clara de su importancia para el desarrollo del país.

También debemos reconocer al público, cuya respuesta entusiasta acompañó esta gran interpretación. Una orquesta encuentra parte de su razón de ser en la comunidad que la escucha, la respalda y la reconoce como patrimonio propio.

Los aplausos y las ovaciones recibidos al final del concierto fueron una expresión de admiración, pero también una señal de que existe un público dispuesto a acompañar proyectos musicales de alto nivel.

Orquesta Sinfónica Nacional. Foto de David Soto.

La Orquesta Sinfónica Nacional necesita encontrar nuevos caminos para acercarse a quienes todavía no han tenido la oportunidad de escucharla. Su misión no termina en el escenario: también consiste en conquistar nuevos espacios en la educación, en las comunidades y en la sensibilidad de las generaciones que vienen.

La celebración de los 85 años de la Orquesta Sinfónica Nacional y los 40 años de Fundación Sinfonía nos deja una enseñanza fundamental: cuando existen talento, preparación, colaboración y voluntad institucional, nuestro país puede alcanzar resultados artísticos de extraordinaria dimensión.

Por eso, el reconocimiento debe ser amplio y generoso.

Al maestro José Antonio Molina, por su dirección musical y por su trabajo sostenido al frente de la orquesta.

A cada uno de los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, por su disciplina, talento y compromiso con una institución que constituye orgullo de la República Dominicana.

A Joyce DiDonato y Nathalie Peña-Comas, por sus interpretaciones y por la sensibilidad vocal aportada a esta gran obra.

Al Coro Nacional Dominicano, al Coro Juvenil de Santo Domingo y al Coro de Cámara de la Fundación Fiesta Clásica, por demostrar el valor de la formación coral y de la colaboración entre instituciones.

A Fundación Sinfonía, a sus copresidentas Marisol Rodríguez Copello y Margarita Miranda de Mitrov, así como a sus colaboradores y equipos de trabajo, por cuatro décadas de compromiso con la música y el desarrollo artístico nacional.

Y al público dominicano, por su respaldo y por reconocer que una orquesta nacional constituye parte esencial de nuestro patrimonio cultural.

¡Felices 85 años, Orquesta Sinfónica Nacional de la República Dominicana!

¡Felices 40 años, Fundación Sinfonía!

Margarita Miranda de Mitrov, copresidenta de la Fundación Sinfonía, ha dedicado años de trabajo, pasión y compromiso a impulsar el desarrollo de la música clásica en la República Dominicana. Con una extraordinaria capacidad para convocar voluntades y movilizar sus relaciones y contactos, suma cada día nuevos apoyos, oportunidades y esfuerzos en favor del crecimiento, la proyección y la sostenibilidad de la música y sus protagonistas.

Que los próximos años representen nuevas oportunidades para nuestros artistas, mejores condiciones para nuestras instituciones, mayor presencia de la música en la educación y un compromiso renovado con la excelencia artística.

Porque la cultura no puede vivir únicamente de sus propios esfuerzos. Necesita más respaldo en el presente, nuevas generaciones que la hagan suya y una sociedad que crea en su valor.

Mahler nos dejó una afirmación que atraviesa el tiempo: morir para vivir.

Que nuestras instituciones culturales sepan interpretar también ese mensaje.

La última nota de la Resurrección se apagó en el Teatro Nacional, pero su mensaje continúa resonando: hay que tener la valentía de atravesar la oscuridad para volver a encontrar la luz. Hay que saber transformarse para permanecer. Hay que morir a lo que nos detiene para volver a vivir.

Y que esa sea también la promesa que acompañe los próximos años de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional y de Fundación Sinfonía.

Danilo Ginebra Publicista y director de teatro Danilo Ginebra. Director de teatro, publicista y gestor cultural, reconocido por su innovación y compromiso con los valores patrióticos y sociales. Su dedicación al arte, la publicidad y la política refleja su incansable esfuerzo por el bienestar colectivo. Se distingue por su trato afable y su solidaridad. Ver más