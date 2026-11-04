Primero fueron el acordeón y el acento cibaeño para interpretar a Fefita La Grande de niña. Después llegó Lía, un personaje cuya enfermedad enfrenta a una familia a la incertidumbre y la esperanza. Entre esas dos historias, Fahdly Jacobo va abriendo camino en el cine dominicano. A sus 12 años, figura entre las preseleccionadas a Mejor Actriz de Reparto en Premios La Silla 2026 por Día Ocho.

Su nombre, Fahdly Samira Jacobo, aparece en la publicación oficial de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE) y de Premios La Silla. La preselección es una etapa previa a la elección de las actrices que competirán por el galardón; todavía no constituye una nominación definitiva.

Dos infancias en la pantalla

En «Día Ocho», dirigida por José Gómez, interpreta a Lía, la hermana menor de Yira Sandoval, una joven influenciadora. La enfermedad de la niña cambia la vida de Yira y sitúa los vínculos familiares en el centro del relato. La búsqueda de respuestas acerca de sus protagonistas al legado del sacerdote Emiliano Tardif.

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El personaje plantea un desafío distinto al de «La Grande». Allí debía acercarse a la infancia de una artista real, con su identidad y sus raíces; en «Día Ocho», interpreta la vulnerabilidad de una niña dentro de un drama familiar. Ambos papeles amplían la experiencia de una actriz que apenas comienza.

Entre la música y los estudios

Su preparación para «La Grande», bajo la dirección de Tito Rodríguez, incluyó clases de acordeón y entrenamiento del acento cibaeño, según una reseña publicada en noviembre de 2025. Ese papel también le mereció una preselección a los Premios La Silla en la edición anterior. La de «Día Ocho» da continuidad a su presencia entre las intérpretes consideradas por la premiación.

La música también forma parte de su aprendizaje. Una reseña de marzo de 2025, señalaba que había cursado formación en canto contemporáneo y tocaba piano y acordeón. Además, recogía su participación en cortometrajes, anuncios comerciales y videos musicales, trabajos que extendieron su experiencia frente a las cámaras más allá de los largometrajes.

La misma publicación indicaba que combinaba sus estudios con la actividad artística y encontraba una referencia en la trayectoria internacional de Zoé Saldaña. Junto a los personajes y las presentaciones, está también su vida escolar: otra parte de una infancia en la que la formación académica convive con la actuación y la música.

Una historia que cruza fronteras

Mientras Fahdly continúa su formación, «Día Ocho» sigue viajando. La película fue presentada en el Dominican Film Festival de Nueva York en octubre de 2025 y estrenada en España en mayo de 2026. Su próxima parada son los cines brasileños, donde llegará el 12 de noviembre, según anunció la distribuidora Kolbe Arte. Así, la historia de Lía y el trabajo del elenco dominicano llegan a otros públicos.

Aprender también en televisión

La televisión es otro espacio de aprendizaje. Durante 2026 ha participado en «Pequeños Grandes Talentos». En una entrevista publicada en junio, destacó las oportunidades de formación y exposición que le ha ofrecido el proyecto. También señaló que interpretar a Fefita niña abrió nuevas puertas en su carrera.

A ese recorrido se suma Topitok, de RTVD Canal 4. En marzo acompañó al elenco del programa, nominado a Mejor Programa Infantil en Premios Soberano 2026, y asistió por tercera vez consecutiva a la premiación. Su experiencia televisiva complementa el trabajo de construir personajes para el cine.

La preselección por Día Ocho es un paso más en una historia que todavía comienza. Entre las clases, los estudios y las cámaras, Fahdly ha dado vida a dos infancias distintas: la de una artista que forma parte de la música dominicana y la de Lía, en un relato sobre la fragilidad y la esperanza familiar. Su camino sigue abierto, con nuevas experiencias por delante.