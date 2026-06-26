La actriz y comediante venezolana Gabriela Fleritt, recordada por su participación en el emblemático programa de humor Bienvenidos, fue reportada como desaparecida luego de los fuertes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles y que dejaron centenares de víctimas y severos daños materiales.
Según informaciones difundidas por allegados, la artista, de 55 años, reside junto a su familia en las Residencias Las Palmas de Macuto, en el estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5, que provocaron el colapso de numerosos edificios.
Hasta el momento, los equipos de rescate solo han logrado localizar al nieto de la actriz entre los escombros, mientras Fleritt y otros integrantes de su familia continúan desaparecidos.
Gabriela Fleritt es una de las figuras más recordadas de la llamada época dorada de la televisión venezolana. Debutó en el exitoso programa Bienvenidos, compartiendo escena con el veterano actor Miguel Ángel Landa, y posteriormente participó en populares espacios humorísticos como Cheverísimo, ¡A que te ríes! y Chisparates.
Su trayectoria también incluye destacadas actuaciones en telenovelas como Amor de papel, donde interpretó a Gisela; El amor las vuelve locas, en el papel de Paquita Vásquez; Amor Urbano, como Emérita; Natalia del Mar, dando vida a Ruperta Barriga; y La dama y el vigilante, donde encarnó a Charol Jiménez.
Las labores de búsqueda y rescate continúan en La Guaira, mientras familiares, amigos y seguidores mantienen la esperanza de que la artista sea encontrada con vida.
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