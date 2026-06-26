El merenguero Wilfrido Vargas hizo un llamado a artistas, empresarios y ciudadanos de República Dominicana y otros países de la región a unirse en una jornada de ayuda humanitaria para las personas afectadas por los terremotos ocurridos en Venezuela.

El artista difundió el mensaje a través de sus redes sociales, donde expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y recordó el respaldo que, según afirmó, ese país brindó durante décadas a la música y a los artistas dominicanos.

“Los venezolanos han sido durante décadas un pueblo generoso con nuestro arte, nuestra música y nuestros artistas. Nos abrieron sus puertas, nos brindaron cariño, apoyo y oportunidades. Hoy nos toca a nosotros tenderle las manos”, expresó.

Vargas exhortó a sumarse a una campaña de recolección de ayuda que contempla alimentos enlatados, agua potable, frazadas, colchones, medicamentos básicos y artículos de higiene personal para asistir a las familias damnificadas.

El intérprete también pidió que la respuesta solidaria trascienda las diferencias y se concentre en atender la emergencia humanitaria.

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“Este no es momento de diferencias. Es momento de humanidad. Es momento de demostrar que el Caribe es una sola familia y que cuando uno de nuestros pueblos sufre, todos acudimos a tender la mano”, manifestó.

El cantante concluyó su mensaje con una muestra de respaldo al pueblo venezolano: “Venezuela, no están solos. La República Dominicana está con ustedes”.

La iniciativa busca movilizar a distintos sectores de la sociedad para reunir insumos de primera necesidad destinados a las comunidades afectadas por los movimientos sísmicos y sus réplicas.

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