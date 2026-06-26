Lo esencial:

Ministro Carlos Alvarado informa que 235 personas han muerto como consecuencia de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.

Departamento del Tesoro aprobó alivio de sanciones, para permitir la atención de la emergencia.

EE. UU. destina 150 millones de dólares en ayuda humanitaria, adicional al apoyo en búsqueda y rescate.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en el país.

El estado costero de La Guaira fue declarado "zona de desastre" debido al colapso de decenas de edificios.

debido al colapso de decenas de edificios. Estados Unidos, Colombia, China, Bélgica, Francia, España, El Salvador, República Dominicana y Brasil, entre otros países, han ofrecido ayuda.

A continuación, las principales noticias de Venezuela este jueves 25 de junio en torno a los dos terremotos que, un día antes, sacudieron el centro del país:

Con EFE, AFP, Reuters y medios locales

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