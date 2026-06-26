Lo esencial:
- Ministro Carlos Alvarado informa que 235 personas han muerto como consecuencia de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio.
- Departamento del Tesoro aprobó alivio de sanciones, para permitir la atención de la emergencia.
- EE. UU. destina 150 millones de dólares en ayuda humanitaria, adicional al apoyo en búsqueda y rescate.
- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en el país.
- El estado costero de La Guaira fue declarado "zona de desastre" debido al colapso de decenas de edificios.
- Estados Unidos, Colombia, China, Bélgica, Francia, España, El Salvador, República Dominicana y Brasil, entre otros países, han ofrecido ayuda.
A continuación, las principales noticias de Venezuela este jueves 25 de junio en torno a los dos terremotos que, un día antes, sacudieron el centro del país:
Con EFE, AFP, Reuters y medios locales
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