El Reino Unido anunció este viernes que destinará 2 millones de libras (2,3 millones de euros) a Venezuela y desplegará un equipo de búsqueda y rescate en el país para apoyar la respuesta tras el doble terremoto ocurrido el miércoles, que ha dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

El Gobierno británico anunció hoy en un comunitario este paquete de ayuda humanitaria, así como el despliegue de un equipo de búsqueda y rescate de 68 personas, incluidos seis perros especializados, para apoyar las labores de salvamento en Venezuela, que ya está de camino al país.

"Mis pensamientos están con el pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos de esta semana. El Reino Unido se solidariza con todos los afectados, en particular con aquellos que han perdido seres queridos, hogares y medios de subsistencia", dijo el primer ministro británico saliente, Keir Starmer.

"Estamos poniendo a disposición 2 millones de libras esterlinas en fondos humanitarios de emergencia y trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales para garantizar que la ayuda vital llegue a quienes más la necesitan lo más rápido posible", agregó.

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Los efectivos, parte de la Real Fuerza Aérea británica, salieron hoy del Reino Unido equipados con drones "capaces de evaluar de forma segura los derrumbes estructurales, identificar peligros como techos dañados y coordinar a los equipos de rescate".

En el mismo avión también viajan médicos, especialistas británicos en ayuda humanitaria y bomberos y especialistas de 14 servicios británicos distintos, que ya cuentan con experiencia previa y con trabajos previamente en el terreno en los terremotos de Turquía y Marruecos en 2023, ayudando a rescatar a supervivientes atrapados bajo los escombros.

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.

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