¿Buscas centros de acopio para ayudar a Venezuela desde República Dominicana? Aquí te mostramos dónde donar y qué insumos necesitan

La ola de solidaridad con Venezuela continúa creciendo en República Dominicana. Tras los terremotos que han dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y comunidades enteras afectadas, empresas, restaurantes, comercios y miembros de la diáspora venezolana han habilitado centros de acopio para recibir ayuda humanitaria.

Aunque existen múltiples puntos de recepción, el centro oficial de acopio coordinado por la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana funciona en Sambil Santo Domingo, desde donde se organizará la logística de envío de los insumos hacia Venezuela con apoyo de la aerolínea Laser. Además, la Cámara informó que algunos establecimientos funcionan como centros de acopio intermedios, remitiendo posteriormente las donaciones al punto principal en Sambil.

¿Cuál es el principal centro de acopio para ayudar a Venezuela?

El principal centro de recepción de ayuda se encuentra en Sambil Santo Domingo, en el local K-54 del nivel Kennedy, donde las donaciones son recibidas diariamente en horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Según la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana, los artículos prioritarios para esta primera fase son:

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Pañales para niños y adultos.

Fórmula infantil.

Alimentos no perecederos.

Enlatados.

Toallas húmedas.

Suero en polvo.

Analgésicos.

Antipiréticos.

Antibióticos.

Antisépticos.

Gasas.

Algodón.

Solución fisiológica.

Vitaminas.

Suero de rehidratación oral.

La organización indicó que estos insumos responden a las necesidades más urgentes reportadas desde Venezuela.

Centros de acopio en Santo Domingo

Además del punto oficial en Sambil, otros establecimientos también reciben donaciones para canalizarlas hacia la ayuda humanitaria.

BlueMall Santo Domingo

BlueMall habilitó un centro de acopio en sus oficinas administrativas, ubicadas en el piso -1.

Horario:

Lunes a viernes: 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Sábados y domingos: 9:00 a. m. a 12:00 m.

Reciben alimentos no perecederos, agua, pañales, artículos de higiene, medicamentos e insumos de primeros auxilios.

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Central Home

La tienda Central Home, ubicada en la avenida Jacobo Majluta, frente a Terdeco, recibe:

Pañales para bebés y adultos.

Fórmula infantil.

Toallitas húmedas.

Productos de higiene.

Alimentos secos y enlatados.

Leche en polvo.

Medicamentos.

Gasas.

Solución fisiológica.

Vitaminas.

Mascarillas.

De acuerdo con el aviso difundido por la empresa, las donaciones serán entregadas a organizaciones encargadas de hacerlas llegar a quienes más lo necesitan.

BM Cargo

La empresa logística BM Cargo anunció que está recibiendo donaciones en todas sus sucursales en República Dominicana y oficinas en Miami.

Acepta:

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Artículos para bebés.

Productos de higiene.

Medicamentos.

Material de primeros auxilios.

Mantas.

Sábanas.

Ropa en buen estado.

Alimentos para mascotas.

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El Arepanito

El restaurante El Arepanito, ubicado en la avenida Winston Churchill #26, también funciona como centro de acopio.

Solicita:

Agua embotellada.

Alimentos no perecederos.

Medicamentos básicos.

Pañales.

Artículos de higiene.

NeuroCardioVet

La clínica veterinaria NeuroCardioVet recibe:

Alimentos.

Agua potable.

Fórmulas infantiles.

Pañales.

Material de primeros auxilios.

Medicamentos.

Mantas.

Sábanas.

Ropa.

Alimento para mascotas.

Auto Beer Tapas

Este establecimiento informó que recibe:

Alimentos no perecederos.

Medicamentos.

Productos de higiene.

Ropa y calzado en buen estado.

Otros establecimientos

También anunciaron campañas de recolección:

Carnicería Los Chamos.

Hard Rock Café Punta Cana Downtown.

Doña Olga Restaurant, en Santiago Rodríguez, cuyas donaciones serán trasladadas posteriormente a los centros de acopio de Santo Domingo para su envío a Venezuela.

Algunos puntos funcionan como centros intermedios

La Cámara de Comercio Dominico-Venezolana explicó que, además del centro principal en Sambil, se ha creado una red de centros de acopio intermedios, principalmente en restaurantes y comercios administrados por venezolanos.

Estos establecimientos reciben las donaciones de la comunidad y posteriormente las trasladan al centro principal en Sambil, desde donde se organizará el envío hacia Venezuela conforme avance la logística humanitaria. Entre ellos figuran restaurantes de la cadena Cacharepa, además de otros negocios que se han ido sumando durante las últimas horas.

¿Qué artículos necesitan con mayor urgencia?

Aunque cada establecimiento tiene su propia lista, la mayoría coincide en solicitar:

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Enlatados.

Fórmulas infantiles.

Pañales para niños y adultos.

Toallas húmedas.

Artículos de higiene personal.

Analgésicos.

Antibióticos.

Antisépticos.

Gasas.

Algodón.

Solución fisiológica.

Vitaminas.

Suero de rehidratación oral.

Mantas y sábanas.

Ropa limpia y en buen estado.

Linternas y baterías.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más