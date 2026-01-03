Antes de que Trump la descalificara, la opositora manifestó que Estados Unidos ha "cumplido su promesa de hacer valer la ley" ante la "negativa" de Maduro de "aceptar una salida negociada", y que ahora es el turno de que se reclame la victoria de González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, según la oposición antimadurista.
"Esta es la hora de los ciudadanos (…). Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela (creemos) que debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", instó la Nobel de la Paz.
Por su parte, González Urrutia se dirigió a los venezolanos en estas horas que calificó como "decisivas" y dijo estar listo para la "gran operación de la reconstrucción" de Venezuela.
Óscar Arias lamenta que Trump no legitime a González y Machado para liderar Venezuela
El también Premio Nobel de la Paz (1987) y expresidente de Costa Rica Óscar Arias lamentó este sábado que Trump no haya legitimado a Edmundo González y María Corina Machado.
"Después de escuchar la conferencia de prensa del presidente Donald Trump lamento que, en vez de legitimar y empoderar a las autoridades legítimamente electas, el gobierno de los Estados Unidos pretenda administrar a Venezuela y sustituir a sus verdaderos gobernantes, quienes gozan de un demostrado apoyo popular: Edmundo González Urrutia y María Corina Machado", expresó Arias.
El Nobel de la Paz también calificó como "inaceptable" que "el gobierno de Washington pretenda robarse el petróleo de los venezolanos, quienes deben ser los únicos custodios de sus recursos naturales y de su futuro político".
Sobre Maduro, capturado este sábado durante un operativo militar estadounidense en Venezuela, Arias dijo que "perdió las elecciones del 28 de julio del año 2024, perpetrando un burdo fraude electoral contra la población venezolana para aferrarse en el poder".
"Desde entonces ha gobernado contra la voluntad popular por medio de las armas y graves violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Maduro para cualquier demócrata ha sido un gobierno de facto sin ninguna legitimidad electoral o constitucional. Antes de las elecciones del 28 de julio de 2024 siempre manifesté que un narcogobierno jamás reconocería una derrota electoral y jamás entregaría el poder", expresó Arias.
Ecuador reclama que González Urrutia asuma el mando
El Gobierno de Ecuador, a cargo del derechista presidente Daniel Noboa, reclamó este sábado que el opositor Edmundo González Urrutia asuma el mando presidencial en Ecuador tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, mediante una operación militar desarrollada en Caracas.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo ecuatoriano indicó que el país andino "valora las acciones que permitan al pueblo venezolano recuperar la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, así como un futuro de paz, respeto a los derechos humanos, desarrollo y prosperidad".
"Ecuador espera la pronta reinserción de Venezuela entre las democracias plenas de la región, con el ejercicio del mandato constitucional de las autoridades legítimamente electas en 2024″, señaló la Cancillería ecuatoriana.
El Gobierno de Noboa fue de los primeros en no avalar los resultados oficiales de las últimas elecciones presidenciales de Venezuela que daban la reelección a Maduro para un tercer mandato y, en su lugar, consideró como presidente electo a González Urrutia, conforme lo declaró la oposición después de que no fuesen publicadas las actas electorales.
"El Gobierno nacional manifiesta su voluntad de trabajar de manera cercana con las legítimas autoridades de Venezuela y en la reconstrucción de su democracia y el desarrollo económico y social de todos los venezolanos", señaló el Ejecutivo ecuatoriano.
Asimismo, anticipó su apoyo a Venezuela "en este proceso para el retorno de la democracia en ese país" y reafirmó "su compromiso con los principios del derecho internacional y de la carta de las Naciones Unidas, en particular respecto a la protección de los derechos humanos, y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".
La administración gubernamental de Noboa, alineada con el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos al declarar también como terrorista al denominado Cartel de los Soles, también enfatizó su apoyo "su apoyo a la lucha para desterrar en la región el crimen organizado transnacional y el 'narcoterrorismo'".
"El régimen de Nicolás Maduro atentó contra la democracia y violó los derechos humanos, reprimió al pueblo venezolano con hambre, cárcel y tortura; ocasionó el desplazamiento forzado de más de 8 millones de venezolanos; y atentó contra la paz y la seguridad de la región a través de su conexión con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional", sostuvo.
Más temprano, Noboa celebró la captura de Maduro con un mensaje en el que aseveró que "a todos los criminales 'narcochavistas' les llega su hora".
"Su estructura terminará de caer en todo el continente. A María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador", manifestó el gobernante ecuatoriano.
Jorge Quiroga dice "democracia demanda" que González asuma
El expresidente de Bolivia Jorge Tuto Quiroga destacó este sábado que "cayó el narco-tirano" que se "robó" la Presidencia de Venezuela, en alusión a la captura por EE.UU. del mandatario Nicolás Maduro, y sostuvo que la "democracia demanda" que asuma el mando del país caribeño el opositor Edmundo González Urrutia.
"Cayó el narco-tirano que se robó la presidencia, la tiranía tambalea y la democracia demanda que asuma el Presidente electo de Venezuela @EdmundoGU (Edmundo González), con su VP @MariaCorinaYA (María Corina Machado)", escribió el conservador Quiroga (2001-2002) en X.
El también líder de Libre, la principal fuerza opositora con representación en el Legislativo boliviano, mencionó que González y Machado "ganaron" las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela en julio de 2024 "por 37 puntos", por lo que "son los únicos gobernantes legítimos y constitucionales" de ese país.
"Edmundo Presidente, #VenezuelaLibre, Gloria al Bravo Pueblo", concluyó Quiroga, conocido por antagonizar desde las redes sociales con el Gobierno de Maduro y expresar constantemente su apoyo a líderes opositores venezolanos como González y Machado.
El Gobierno del centrista Rodrigo Paz apoyó antes al "pueblo venezolano" en lo que consideró el inicio de un camino de "recuperación de su democracia" y consideró "ineludible" que haya una "transición democrática real" en Venezuela.
Los expresidentes izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), ambos aliados políticos de Maduro, cuestionaron por separado la acción estadounidense.
Mientras que la exmandataria transitoria Jeanine Áñez, de tendencia conservadora, señaló que "el fin de la tiranía narcoterrorista y el inicio de la restitución del Estado de Derecho continúa su camino imparable hasta que asuma el verdadero presidente electo" en Venezuela.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que su país llevó a cabo este sábado "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela" y dijo haber capturado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes son llevados a Nueva York, donde serán juzgados en una corte federal por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.
El Gobierno de Venezuela solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, luego de los bombardeos estadounidenses en varias partes del país suramericano, entre ellas Caracas.
"Delcy es más terrible que Maduro", dice el Caucus Venezolano-Estadounidense en Miami
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, es "más terrible" que el mismo Nicolás Maduro, dijo a EFE este sábado Adelys Ferro, cofundadora del Caucus Venezolano-Estadounidense, un grupo que ha luchado por el estatus migratorio de sus compatriotas en Estados Unidos.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, aclaró hoy que tras la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, su Administración "va a gobernar" el país. Detalló que Rodríguez "se acaba de juramentar" y que los líderes de un proceso de transición serán su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que ya ha hablado con la vicepresidenta para iniciar el proceso político.
"Todavía estoy en 'shock' después de la rueda de prensa. La verdad es que la confirmación de que la aliada de la Administración Trump ahora es Delcy Rodríguez, que la verdad es tan terrible o incluso más que Maduro, así lo veo yo y que (la líder opositora) María Corina Machado básicamente queda a un lado", manifestó Ferro en una llamada telefónica.
Ferro aseguró que es "devastador" el pronunciamiento del presidente Trump.
Detalló que le da "alegría" por la detención de Maduro a manos de la Administración Trump, "a pesar de lo poco ortodoxo" se pasó a la desilusión.
Denunció que Rodríguez y su equipo "han sido los arquitectos de todo esto. Maduro es el líder y es la cabeza visible, pero los arquitectos de la política chavista madurista son, entre otros, los hermanos Rodríguez (Delcy y Jorge, presidente de la Asamblea Nacional). Y esa es la verdad!".
"Ella es la vicepresidenta a quien Maduro impuso. ¿Por qué Maduro la pone a ella si no hubiese sido su mano derecha y en que en él confiaba más?", se preguntó.
Señaló que lo apropiado hubiera sido seguir el querer del pueblo venezolano en las elecciones de julio de 2024.
"El presidente electo, Edmundo González Urrutia, pudiera juramentarse después de un cierto tiempo de esa transición democrática y donde obviamente María Corina Machado, que es la líder de la oposición que nos llevó al punto donde estamos, formara parte de ese nuevo Gobierno", expresó.
Lamentó que eso "no está pasando" ni va a pasar porque el Gobierno lo va a dirigir la Administración Trump de la mano de nada más y nada menos que Delcy Rodríguez". dijo.
Sobre la diáspora venezolana en Estados Unidos, la mayoría de ella en Miami, dijo que debe estar "devastada", aunque dijo que no puede hablar por todos.
"Yo estoy segura que muchísimos de nosotros nos estamos sintiendo devastados. Yo no digo traicionada porque yo no creo en Donald Trump en lo absoluto, claro, yo espero de él cualquier cosa y siempre lo peor. EFE
