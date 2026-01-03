Nicolás Maduro llegó al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una cárcel federal de alta seguridad en Nueva York, mientras enfrenta cargos por narcoterrorismo y otros delitos federales.
El MDC Brooklyn ha sido centro de paso para presos de alto perfil, incluyendo figuras mediáticas, políticos y narcotraficantes, lo que convierte a la prisión en un lugar conocido a nivel internacional.
Entre los internos célebres que han pasado por allí están:
- Sean “P Diddy” Combs – rapero y productor musical, estuvo recluido mientras enfrentaba cargos federales relacionados con crimen organizado y tráfico sexual. Actualmente cumple condena en otra instalación federal.
- Joaquín “El Chapo” Guzmán – narcotraficante mexicano extraditado a EE. UU. Pasó temporalmente por el sistema federal de Nueva York antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad en Colorado tras su condena por narcotráfico y asesinato.
- Sambrano – narcotraficante colombiano, vinculado al tráfico de drogas internacional, también estuvo bajo custodia temporal en el MDC.
- Juan Orlando Hernández – expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico y tráfico de armas, pasó por la prisión tras su extradición antes de ser trasladado.
- Rafael Caro Quintero – exlíder del Cártel de Guadalajara, involucrado en secuestro y narcotráfico, estuvo brevemente en el MDC como parte de procesos federales.
- Ismael “El Mayo” Zambada – jefe del Cártel de Sinaloa, procesado por narcotráfico internacional, pasó por el centro junto a otros miembros de su red.
Expertos señalan que el MDC funciona como centro de tránsito para presos de alto riesgo antes de su juicio o traslado definitivo, lo que explica por qué estas figuras raramente coinciden físicamente.
El apresamiento de Maduro se realiza antes de su comparecencia ante un tribunal federal en Manhattan, donde será procesado por los cargos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Compartir esta nota