Organizaciones políticas de izquierda en República Dominicana expresaron este sábado su "solidaridad con Venezuela" durante una manifestación realizada en el Parque Independencia, en el Distrito Nacional.

Las organizaciones repudiaron la injerencia de Estados Unidos en Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ocurrida en la madrugada de este sábado.

Durante la actividad, los manifestantes calificaron la acción como una agresión ilegal y una violación al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Los participantes exigieron la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, al considerar que su detención constituye un atentado contra la soberanía venezolana.

La manifestación fue encabezada por dirigentes del Frente Amplio y otras organizaciones del movimiento político de izquierda, quienes anunciaron futuras acciones de solidaridad con el pueblo venezolano.

