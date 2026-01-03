El Referente de la Izquierda Dominicana (RID) condenó este sábado una acción militar ocurrida en la madrugada en varios puntos de Venezuela, que según la organización afectó zonas civiles y militares.

En un comunicado, el RID afirmó que los bombardeos habrían provocado muertes, aunque indicó que los impactos aún están en proceso de evaluación.

La organización sostuvo que esta operación constituye una violación del derecho internacional, así como de los principios de la ONU, su Consejo de Seguridad y los derechos humanos.

El RID atribuyó la acción a intereses de Estados Unidos, a los que vinculó con el control de los recursos naturales venezolanos, en particular el petróleo.

Asimismo, el movimiento político exigió la restitución del presidente Nicolás Maduro a sus funciones, al considerarlo el gobernante legítimo del país.

En el plano local, el RID llamó al pueblo dominicano a expresar su respaldo al pueblo venezolano y solicitó al Gobierno dominicano fijar una posición pública de rechazo a la acción militar.

La organización también pidió al gobierno del PRM, encabezado por Luis Abinader, revisar los acuerdos que permiten la operación de bases militares extranjeras en territorio dominicano.

El comunicado concluye con un rechazo general a la guerra en Venezuela y a cualquier intervención militar en América Latina.

