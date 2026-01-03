El Partido Patria para Todos (PPT) repudió este sábado una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrida en la madrugada del 3 de enero, al considerar que viola la soberanía nacional y pone en riesgo la vida de civiles.

La organización política sostuvo que la operación militar, atribuida al presidente Donald Trump, habría contado con el respaldo del Gobierno dominicano, al permitir el uso de bases en territorio nacional.

Según el PPT, la incursión tendría como objetivo el control de recursos naturales, particularmente la riqueza mineral venezolana.

El señalamiento fue contenido en un comunicado oficial, en el que el partido calificó la acción como una intervención extranjera con fines económicos.

El presidente del PPT, Héctor Sánchez, llamó a la ciudadanía dominicana y a las fuerzas progresistas a expresar rechazo a lo que definió como una agresión imperialista.

Sánchez convocó a una concentración frente a la embajada de Venezuela, en señal de solidaridad política con el pueblo y el Gobierno venezolanos.

El dirigente también solicitó la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de su Consejo de Seguridad, para evaluar la acción desde el derecho internacional.

Finalmente, instó a que se exija el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, conforme a las normas internacionales.

