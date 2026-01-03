El Buró Político del Partido Comunista del Trabajo (PCT) condenó las acciones del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, al calificarlas como una escalada de agresiones e injerencia contra ese país.

La organización sostuvo que los ataques aéreos, el asedio económico y las amenazas políticas atribuidas a Washington constituyen una violación del derecho internacional y del principio de autodeterminación, según un comunicado.

El PCT afirmó que estas medidas buscan desestabilizar la región y ejercer mecanismos de presión sobre un Estado que, a su juicio, ha optado por un modelo de desarrollo independiente y el control de sus recursos naturales.

De acuerdo con el partido, la situación forma parte de una estrategia sistemática para restablecer influencia geopolítica sobre países latinoamericanos que no siguen lineamientos tradicionales de poder.

En ese contexto, el PCT llamó al pueblo dominicano a mantenerse alerta y a expresar rechazo público a lo que considera una agresión contra la soberanía venezolana.

La organización también convocó a movilizaciones de solidaridad e instó a organizaciones sociales y populares de República Dominicana a respaldar a la Revolución Bolivariana, según el documento.

