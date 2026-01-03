El Frente Amplio condenó un ataque de Estados Unidos contra Venezuela, al considerarlo una violación del derecho internacional, de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos.

La organización política sostuvo que la acción constituye una transgresión a los principios de convivencia pacífica entre naciones y a los marcos establecidos por la Carta de las Naciones Unidas.

El Frente Amplio advirtió que este tipo de acciones unilaterales pone en riesgo la estabilidad regional, amenaza la paz en América Latina y afecta a poblaciones civiles.

María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, afirmó que ningún Estado tiene derecho a imponer por la fuerza su agenda política, económica o militar sobre otro país.

La dirigente señaló que el ataque representa una ruptura con los mecanismos multilaterales de resolución pacífica de conflictos.

El Frente Amplio llamó a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos, a los movimientos sociales y a los organismos multilaterales a expresar solidaridad con el pueblo venezolano.

Asimismo, exhortó a exigir el cese inmediato de cualquier acción militar o intervencionista contra Venezuela.

La organización reiteró que el diálogo, la diplomacia, la paz y el respeto a la autodeterminación deben ser la única vía para resolver desacuerdos entre Estados.

Cabrera concluyó que defender a Venezuela implica defender el derecho de los pueblos a vivir sin amenazas ni presiones externas.

