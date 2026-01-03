Un activista comunitario del barrio El Papayo–La Ceibita, en la zona sur de Santiago, denunció que el director de la Policía Nacional en esta ciudad, general Juan Bautista Jiménez Reynoso, le sugirió que no hablara con los periodistas sobre la muerte de un joven que habría sido baleado por un agente de la institución durante la madrugada del 25 de diciembre.

Al ser cuestionado por periodistas de Teleuniverso, canal 29, y otros medios de comunicación, el ciudadano afirmó que el director regional de la Policía le aseguró que el agente involucrado en el incidente respondería por su actuación, pero que no ofrecieran declaraciones a la prensa.

“Nos dijo que el policía iba a pagar por eso, pero que no hablara con ustedes, la prensa, porque ustedes lo que buscan es su dinero” (sic), expresó el comunitario, quien formó parte de una comisión que acudió a la sede de la Dirección Regional Cibao Central para tratar el tema con las autoridades policiales.

El joven José Miguel Miranda Flete, de 23 años de edad, quien según testigos fue baleado por patrulleros de la Policía Nacional la madrugada del día de Navidad en el barrio El Papayo–La Ceibita, falleció el lunes 29 de diciembre tras permanecer varios días ingresado en un centro de salud.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En el hecho en el que resultó herido Miranda Flete, también sufrió lesiones un primer teniente de la Policía Nacional, identificado como Bladimir de Jesús Rodríguez Díaz, de acuerdo con un informe de la Vocería de la Policía en Santiago.

Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió mientras los agentes realizaban una “intervención preventiva” en el sector.

Tras la muerte del joven, familiares y allegados han exigido que se esclarezca el caso y que se procese judicialmente al agente policial responsable de los disparos, identificado como Vicente Encarnación Jersin, segundo teniente de la institución.

Los familiares y vecinos descartaron que se tratara de un intercambio de disparos y aseguraron que los patrulleros dispararon con intención de matar. Además, denunciaron que se obstaculizó el traslado oportuno del joven a un centro médico.

En relación con el caso, se ha informado que el agente fue puesto a disposición de la justicia para el conocimiento de una medida de coerción; sin embargo, el Ministerio Público aún no ha presentado formalmente la solicitud ante el juez del Departamento de Atención Permanente.

“Se está concluyendo la etapa de interrogatorios para proceder con el sometimiento a medidas de coerción”, informaron desde la Fiscalía de Santiago.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más