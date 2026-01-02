Dos hombres que se dedicaban al cobro de préstamos y que habían sido declarados como desaparecidos la mañana del miércoles 31 de diciembre, tras las respectivas denuncias de sus familiares, fueron hallados muertos y enterrados este viernes en las proximidades de la avenida Circunvalación Norte, en la comunidad Don Pedro, en Santiago.

Los dos cuerpos presentan evidencias de impactos de balas, según notificaron las autoridades locales.

Se trata de Reymi Tomás Rodríguez, de 32 años, y Rodolfo Martínez, de 43, ambos residentes en Nagua, municipio capital de la provincia María Trinidad Sánchez.

Según han revelado sus familiares, ambos hombres salieron a trabajar alrededor de las 6:00 de la mañana del miércoles 31 de diciembre para cubrir una rutas de cobros de una empresa de préstamos en los municipios Licey al Medio, Tamboril y Santiago.

Los cuerpos de los cobradores fueron hallados horas después de que las autoridades ubicaran el vehículo en el cual se desplazaban, en la avenida Circunvalación Norte, próximo el cementerio Fuente de Luz.

