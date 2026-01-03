El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (Mirex) instó este 3 de enero a los dominicanos residentes en Venezuela a extremar la precaución y mantenerse informados por fuentes oficiales.
Desde el 30 de julio de 2024, el Reino de España representa los intereses de República Dominicana en Venezuela y sus ciudadanos pueden contactar el Consulado de España en Caracas ante cualquier emergencia (línea 24/7: +58 424 209 0264).
Comunicado a los dominicanos en Venezuela
El Mirex mantiene disponibles sus canales de contacto en Santo Domingo a través del teléfono (809) 987-7001 (extensiones 7595/7597/7100) en horario laboral y del correo proteccionanacionales@mirex.gob.do.
Por motivos de seguridad, el Ministerio recomendó a los dominicanos abstenerse de viajar a Venezuela hasta nuevo aviso.
