Demócratas alistan investigaciones sobre Trump, su familia y aliados tras conquistar el Capitolio

Los demócratas estadounidenses preparan una amplia agenda de investigaciones parlamentarias sobre el presidente Donald Trump, sus familiares y colaboradores, después de conquistar la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones legislativas del pasado 3 de noviembre.

A partir de enero de 2027, cuando asuma funciones el nuevo Congreso, los demócratas podrán controlar los principales comités legislativos y utilizar sus facultades de supervisión para solicitar documentos, citar a funcionarios y convocar comparecencias.

La agenda anunciada contempla examinar posibles conflictos de intereses, negocios de la familia presidencial, relaciones entre empresas privadas y el Gobierno federal, así como decisiones administrativas que, según los legisladores opositores, podrían haber favorecido intereses particulares.

Aunque algunos dirigentes han mencionado la posibilidad de impulsar nuevos procedimientos de destitución, la estrategia inmediata estará centrada en la fiscalización parlamentaria y la obtención de información.

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Robert Garcia encabezará investigaciones en la Cámara de Representantes

WASHINGTON, DC. Robert Garcia (D-CA) en Washington 2026. (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El representante demócrata Robert Garcia, de California, se perfila para presidir el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes.

Después de conocerse los resultados electorales, Garcia publicó en sus redes sociales el mensaje «Contraten abogados», en referencia a los funcionarios y colaboradores de Trump que podrían ser objeto de investigaciones.

El legislador ha señalado que entre las prioridades estarán los negocios de la familia presidencial, las actuaciones de funcionarios federales y las relaciones entre grandes empresas y la Administración.

En el Senado, Ron Wyden, de Oregón, se perfila para presidir el Comité de Finanzas. Entre sus objetivos ha mencionado los acuerdos de la Administración con compañías farmacéuticas y las relaciones de entidades financieras con personas vinculadas al caso Jeffrey Epstein.

El líder demócrata Chuck Schumer, por su parte, está encaminado a convertirse nuevamente en líder de la mayoría del Senado.

Chuck Schumer. Demócrata por New York en Washington, DC, el 4 de noviembre de 2026. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Musk, criptomonedas y negocios familiares

Entre los asuntos que podrían concentrar la atención de los investigadores figuran las inversiones en criptomonedas vinculadas a la familia Trump y las relaciones comerciales de empresas privadas con el Gobierno federal.

Elon Musk también podría ser citado para responder sobre su participación en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), particularmente por los despidos de empleados federales y las decisiones adoptadas durante su intervención en la estructura administrativa.

Personas que sostienen pancartas corean consignas durante una manifestación frente al Edificio Federal Jacob K. Javits, en protesta por el despido de miles de trabajadores federales por parte del presidente de EE. UU., Donald Trump, y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Elon Musk. Ciudad de Nueva York, EE. UU., 19 de febrero de 2025. Mostafa Bassim / Anadolu (Foto de Mostafa Bassim / Anadolu vía AFP)

El 8 de noviembre, Garcia declaró a CNN que Musk y Stephen Miller, recientemente designado jefe de gabinete de la Casa Blanca, probablemente estarán entre los objetivos de las investigaciones.

En el caso de Miller, el interés se concentraría en su participación en el diseño y ejecución de las políticas migratorias de Trump.

Estas son intenciones anunciadas por legisladores demócratas, no investigaciones que hayan concluido ni acusaciones judiciales contra ambos funcionarios.

El contrato de 50 millones de dólares y el indulto a un empresario venezolano

Uno de los asuntos que ya ha generado actuaciones concretas es el relacionado con Alina Habba-Mildon, antigua abogada personal de Trump, y el empresario venezolano Julio Herrera Velutini.

Una investigación de The New York Times, publicada el 21 de octubre, reveló que la familia del empresario acordó garantizar a Habba una remuneración superior a 50 millones de dólares durante cuatro años por sus servicios como asesora jurídica de Concord Partners, una empresa creada por la hija de Herrera Velutini.

Habba formalizó el acuerdo cuando todavía trabajaba como asesora del Departamento de Justicia y comenzó a prestar servicios para la compañía el 1 de enero de 2026. Dos semanas después, el 15 de enero, Trump concedió un indulto presidencial a Herrera Velutini.

El empresario había sido acusado de participar en un esquema relacionado con financiación ilegal de campañas en Puerto Rico. En agosto de 2025 se declaró culpable de un delito menor relacionado con financiación electoral.

El 2 de noviembre, el senador Peter Welch y el representante Dave Min solicitaron explicaciones a Habba sobre su posible influencia en la concesión del indulto. También señalaron que la hija del empresario había donado 3,5 millones de dólares a MAGA Inc., organización política favorable a Trump.

Los legisladores consideran que la coincidencia entre el contrato, las relaciones políticas y el indulto justifica examinar el proceso de clemencia presidencial.

Sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado que Habba recibiera dinero a cambio de conseguir el perdón ni que Trump condicionara su decisión a un beneficio económico.

Epstein y el Departamento de Justicia

Principe Andrés y Jeffry Epstein

Los documentos relacionados con Jeffrey Epstein también figuran entre las prioridades de los demócratas.

Los legisladores pretenden examinar cómo el Departamento de Justicia manejó la investigación y la divulgación de los archivos relacionados con el fallecido financiero, así como las actuaciones de las instituciones federales.

La agenda de fiscalización también podría incluir las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los recortes impulsados por DOGE y los proyectos de construcción promovidos por la Administración Trump.

Trump pide investigar a sus adversarios

El presidente reaccionó a los anuncios de sus adversarios. El sábado 7 de noviembre pidió al Departamento de Justicia investigar a los demócratas que han anunciado las pesquisas, a quienes acusó de amenazar a funcionarios con procesos de destitución y otras formas de castigo.

Trump calificó esas actuaciones de presunto comportamiento criminal, pero no presentó pruebas que demostraran la comisión de delitos por parte de los legisladores.

En vísperas de las elecciones que perdió rotundamente, Trump anticipó "indultos preventivos" a todos los que trabajan para él.

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