El rey Carlos III encabezó dos minutos de silencio en el Reino Unido en recuerdo de los militares muertos en las dos guerras mundiales y otros conflictos bélicos, durante la ceremonia anual del Domingo del Recuerdo ante el Cenotafio, situado en el centro de Londres.

El monarca, vestido con el uniforme de mariscal de la Real Fuerza Aérea británica, depositó una ofrenda floral a los pies del monumento, seguido por el príncipe Guillermo, heredero al trono, la princesa Ana, el primer ministro, Andy Burnham, y otros representantes políticos y autoridades del país.

La reina Camila y la princesa de Gales, Catalina, siguieron el acto desde el balcón central del Ministerio de Exteriores, junto a otros miembros de la familia real.

La ceremonia continúa con el desfile de unos 10.000 veteranos, en representación de más de 300 organizaciones militares y civiles británicas.

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El Domingo del Recuerdo es una conmemoración anual que tiene lugar el domingo más cercano al Día del Armisticio —el 11 de noviembre, aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial—; en los países de la Commonwealth se celebran actos para honrar a los militares, hombres y mujeres, que han caído en acto de servicio desde la Primera Guerra Mundial. (Foto de Alberto Pezzali / POOL / AFP)" title=" El Domingo del Recuerdo es una conmemoración anual que tiene lugar el domingo más cercano al Día del Armisticio —el 11 de noviembre, aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial—; en los países de la Commonwealth se celebran actos para honrar a los militares, hombres y mujeres, que han caído en acto de servicio desde la Primera Guerra Mundial. 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Con motivo de este homenaje anual, Burnham expresó su agradecimiento a quienes han servido y siguen sirviendo en las Fuerzas Armadas del Reino Unido.

"El Domingo del Recuerdo nos brinda la oportunidad no solo de conmemorar ese sacrificio y expresar nuestra gratitud, sino también de reflexionar sobre el altruismo y el valor que requiere dedicar la vida a proteger a los demás", declaró en un comunicado.

Carlos III y Camila, los príncipes de Gales y otros miembros de la familia real asistieron además el sábado por la noche al Festival del Recuerdo, organizado por la Legión Real Británica en el Royal Albert Hall de Londres.

El espectáculo reunió a militares en activo, veteranos y familiares de fallecidos e incluyó actuaciones musicales y testimonios personales sobre distintos conflictos, entre ellos las guerras del Golfo, Bosnia e Irak.

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