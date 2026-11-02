El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que concedería indultos preventivos a todas las personas que han trabajado para él si los demócratas ganan el control del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes e intentan procesarlas.

Lo anunció en una entrevista con el pódcast “Pod Force One”, del diario New York Post, publicada este lunes.

Preguntado sobre si indultaría a "todos los que trabajaron" para él, el republicano aseguró: "Ni siquiera me lo pensaría (…) Lo haría".

Indultó a los que asaltaron el Capitolio

Trump añadió que ya lo hizo "con los del 6 de enero", refiriéndose a los cerca de 1.500 indultos que concedió, el primer día de su segundo mandato, en enero de 2025, a condenados o imputados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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Para justificar la contundencia de su respuesta, el presidente puso como ejemplo a su predecesor en el cargo y aseguró que "eso fue lo que hizo Biden. Indultó a todo el mundo".

En esa misma entrevista Trump insistió en que le gustaría presentarse de nuevo a la carrera presidencial en 2028, pero reconoció el impedimento legal.

La entrevista llega el día antes de que se celebren las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en un momento en que las encuestas apuntan a una ventaja demócrata y auguran malos resultados para los republicanos, lastrados por el malestar de los estadounidenses por el elevado coste de la vida y los altos precios de los combustibles.

En los comicios se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio de los cien escaños del Senado, y se eligen gobernadores de 36 de los 50 estados y numerosos cargos locales.

Las elecciones "más importantes" de la historia ante "yihadistas"

Las elecciones de mitad de mandato del martes, en las que los republicanos defienden su mayoría en el Congreso, son "las más importantes" de la historia evaluó Trump y advirtió de que la oposición demócrata tiene candidatos "peligrosos" e incluso "yihadistas".

El mandatario cerró la campaña con un discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, en Washington, en el que dedicó buena parte de su intervención a presumir de las obras de renovación que ha impulsado en la capital y en la Casa Blanca.

"Como saben, este es el último día antes de las elecciones de mitad de mandato, las más importantes, creo, de nuestra vida. El Partido Demócrata ha nominado a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de Estados Unidos", declaró.

Trump llegó a afirmar que son "yihadistas y miembros de los Hermanos Musulmanes", una acusación sin fundamento que ha repetido durante la campaña contra el candidato demócrata al Senado por Míchigan, Abdul El-Sayed, quien, de resultar elegido, se convertiría en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.

Trump llegó al estanque tras una gira frenética por el país en la que ha dado 25 mítines en varios estados, principalmente bastiones republicanos que según las encuestas se están decantando para los demócratas, como Texas, Iowa o Kansas.

En el caso de la Cámara de Representantes, el modelo de pronósticos de Decision Desk HQ estima una victoria para los demócratas, con un 84 % de probabilidades de hacerse con el control del hemiciclo, cinco puntos más que una semana atrás.

De acuerdo con el agregador de encuestas, el Partido Demócrata tiene un 65 % de posibilidades de recuperar la mayoría en el Senado, ocho puntos porcentuales más que hace siete días.

En las elecciones de este martes se eligen 35 escaños de la Cámara Alta, los 435 de la Cámara Baja, más de 30 gobernaciones estatales y otros puestos locales.

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