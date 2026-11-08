El ruso Piotr Tolstói, nuevo jefe del comité de Asuntos Internacionales de la Duma o cámara de diputados, aseguró este domingo que es más importante el reparto de zonas de influencia entre Rusia, EE.UU. y China en la cumbre de mediados de noviembre que las negociaciones para una paz en Ucrania.

"Si ellos (el ruso Vladímir Putin, el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jinping) logran abordar las necesarias garantías de seguridad para el mundo, el reparto de zonas de influencia, eso será más importante que los intentos de alto el fuego en Ucrania", dijo Tolstói a la agencia TASS.

Añadió que "esto significará que nosotros hablamos directamente con EE.UU. y China sobre la construcción de la seguridad del mundo en un futuro".

"Precisamente, esas preocupaciones fueron el origen de la operación militar especial. Y si eso se discute o incluso se decide parcialmente durante tal reunión, eso será más importante que los innumerables intentos de (Trump) de entablar negociaciones con (el presidente ucraniano, Volodímir) Zelenski. Yo no creo en ellas", afirmó.

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Tripartita en la ciudad china de Shenzhen

Tolstói, miembro del partido del Kremlin, Rusia Unida, subrayó que a día de hoy "existen opciones de una reunión tripartita en (la ciudad china de) Shenzhen" en el marco de la cumbre de la APEC del 18 y 19 de noviembre.

Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que los tres países están intentando consensuar la agenda de dicha cumbre. "Las partes presentan propuestas sobre los posibles puntos de la agenda. Algunos son preferibles para una parte, pero inadmisibles para la otra. Aquí hay que hallar un cierto consenso", señaló.

"Si se logra alcanzar ese consenso, si la reunión tiene lugar finalmente, entonces será una discusión muy importante que, sin exagerar, atraerá la atención de todo el mundo", agregó.

Mientras Rusia está interesada en abordar asuntos internacionales y el arreglo en Ucrania, Trump ha planteado la necesidad de discutir un nuevo tratado de desarme nuclear tras la expiración del START III, a lo que se niega Pekín.

¿Una "Yalta 2″?

Yalta. Stalin, Churchill y Roosevelt

Los medios especulan desde hace meses con dicha cumbre, que algunos comparan con la Conferencia de Yalta, que reunió en 1945 en la península de Crimea a los líderes soviético, Iósif Stalin, al primer ministro británico Winston Churchill y al presidente de EE.UU., Franklin Delano Roosevelt.

Los expertos consideran que la reunión le conviene más que a nadie a Putin, quien así rompería su aislamiento diplomático y podría abordar asuntos estratégicos con las dos mayores potencias mundiales, al margen de sus enemigos europeos.

Más aún cuando el actual estatus de la Federación Rusa, que es incapaz de derrotar a Ucrania en casi cinco años de combates, está muy lejos del de la URSS, que en 1945 había expulsado al ejército nazi de su territorio y de toda Europa del Este.

Mientras, la Unión Europea ha expresado su oposición categórica a que se discuta en dicho formato la seguridad en el continente y el futuro de Ucrania sin su participación, aunque la derrota republicana de Trump le da esperanzas de que la Casa Blanca tenga mucha menos capacidad de maniobra en relación a Rusia.

"No queremos tener una Yalta 2 (…) No estamos listos para tal formato. No queremos ser divididos por Rusia", dijo el sábado Zelenski a la cadena estadounidense CNN.

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