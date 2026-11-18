El presidente chino Xi Jinping se reunió por separado este martes 17 de noviembre en Shenzhen con sus homólogos de México, Perú y Chile, a un día de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

En su encuentro con Xi, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum le expresó su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones entre ambos países, luego de recientes tensiones comerciales.

Sheinbaum, que participará esta semana en la cumbre de APEC, afirmó que ambos países mantienen "planteamientos de desarrollo alineados" y manifestó su interés en ampliar la colaboración en manufacturas, inteligencia artificial (IA) y agricultura, informó el medio oficial chino 'Diario del Pueblo'.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping

Por su parte, Xi propuso profundizar la cooperación bilateral en infraestructura, tecnología y energías limpias y planteó elevar las relaciones entre China y México "a un nivel superior".

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La presidenta mexicana también manifestó su disposición a impulsar los vínculos en comercio, inversiones y gestión de recursos hídricos en el marco del 'Plan México', una estrategia con la que su gobierno busca atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de las importaciones.

"Estoy convencida de que este encuentro fortalecerá la colaboración entre nuestros gobiernos, en beneficio de nuestros pueblos", declaró Sheinbaum, según un comunicado difundido por la Presidencia mexicana.

Las delegaciones encabezadas por el presidente chino, Xi Jinping, y la mandatario de México, Claudia Sheinbaum, asisten a una reunión bilateral en Shenzhen, el 17 de noviembre de 2026

El texto detalló que los líderes conversaron también sobre ciencia, salud, cultura, turismo y mitigación del sargazo, además de las posibilidades de colaboración en energías limpias.

La Presidencia mexicana indicó que los integrantes de ambos gobiernos darán continuidad institucional a los "acuerdos alcanzados", aunque no proporcionó más detalles.

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Tensiones comerciales

El mandatario chino pidió mantener la "confianza política mutua" y reforzar los intercambios a distintos niveles, además de colaborar en las celebraciones del 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se cumplirá en 2027.

También propuso aumentar la coordinación en Naciones Unidas y otros organismos multilaterales y profundizar la cooperación entre China y América Latina.

El encuentro tuvo lugar después de que México aprobara en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50% sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.





Las medidas, dirigidas a fomentar la producción nacional, afectan las relaciones comerciales con Beijing, uno de los principales proveedores de bienes de México.

Antes de viajar a Shenzhen, Sheinbaum había señalado que el comercio no sería el asunto central de su reunión con Xi y descartado que el acercamiento a China perjudicara las negociaciones comerciales de México con Washington.

La cita tuvo lugar poco antes de la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, prevista para el miércoles y el jueves, en la que Sheinbaum participará por primera vez como presidenta tras asumir el cargo hace más de dos años.

México, que organizará la cumbre del foro en 2028, expresó además su disposición a reforzar la coordinación multilateral con China y a defender los intereses comunes de los países del 'sur global', según la Presidencia mexicana.

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Un TLC actualizado

Xi también mantuvo una reunión bilateral este martes en Shenzhen con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, según informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La reunión llega dos semanas después de que los mandatarios intercambiaran mensajes por los 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Perú.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, escucha a su par chino, Xi Jinping, durante una reunión bilateral en Shenzhen, el 17 de noviembre de 2026

China es el principal socio comercial de Perú y el pasado 1 de noviembre entró en vigor el protocolo de actualización del tratado de libre comercio bilateral, firmado en 2024 durante la visita de Xi a Lima.

En aquella visita, que coincidió con la cumbre de la APEC en la capital peruana, Xi y la entonces presidenta peruana Dina Boluarte inauguraron el puerto de Chancay, concebido para facilitar el transporte marítimo directo entre Perú y Asia.

Fujimori señaló antes del viaje que su agenda en China y Japón busca promover inversiones, abrir mercados y gestionar cooperación frente al fenómeno de El Niño.

Las delegaciones encabezadas por el presidente chino, Xi Jinping, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, participan en una reunión bilateral al margen de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026.

La agenda de la mandataria en Shenzhen incluyó este martes un almuerzo de trabajo con empresarios chinos y una visita a un centro tecnológico de la ciudad, antes de participar en la cumbre y continuar su viaje a Japón, donde se reunirá con la primera ministra Sanae Takaichi.

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Roces por el Tratado de Alta Mar

Por otra parte, Xi Jinping y el presidente de Chile, José Antonio Kast, también se reunieron este martes en Shenzhen, informó Xinhua.

El encuentro, el primero entre ambos desde que el mandatario chileno asumió en marzo, tiene lugar tras las críticas de Beijing al acuerdo alcanzado por Chile y Bélgica para presentar una candidatura conjunta a la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar, cuyas funciones proponen repartir entre Valparaíso y Bruselas.

China es el principal socio comercial de Chile, mientras que Estados Unidos es su mayor inversor extranjero, en un contexto marcado por las tensiones económicas entre ambas potencias.

Las delegaciones encabezadas por el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, participan en una reunión bilateral al margen de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, provincia de Guangdong, China, el 17 de noviembre de 2026.

Kast participó este martes en un foro empresarial con más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, donde sostuvo que la transición energética y la expansión de la inteligencia artificial dependen de la minería y que los países productores no se deben limitar a extraer los minerales, sino también a procesarlos y desarrollar tecnología.

El mandatario chileno también tiene previsto mantener el miércoles un almuerzo con Keiko Fujimori, según la agenda difundida por la Presidencia peruana.

Kast llegó a Shenzhen tras realizar una visita oficial a Vietnam, parte de una gira asiática que concluirá en Japón, donde mantendrá una reunión con Sanae Takaichi, entre otros encuentros de alto nivel.

Con EFE

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