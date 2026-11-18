Ya nadie podrá pasar. Estonia decidió el domingo 15 de noviembre cerrar su frontera con Rusia a partir del 1 de diciembre.

"El cierre de los puntos de paso fronterizos reducirá la capacidad de Rusia para llevar a cabo actividades hostiles en Estonia", afirmó Margus Tsahkna, ministro de Asuntos Exteriores del país báltico, en un mensaje publicado en la red social X.

Guerra híbrida sin fronteras

Esta medida se presenta, de hecho, como una respuesta a un intento de sabotaje contra una fábrica de drones en el norte de Estonia, perpetrado el sábado 14 de noviembre. Las autoridades estonias han acusado al GRU —la inteligencia militar rusa— de haber orquestado esa operación.

No es la primera vez que Estonia acusa a los servicios secretos rusos. En agosto, el encargado de negocios de Rusia en Estonia ya había sido convocado por el Ministerio de Asuntos Exteriores tras un primer intento de sabotaje contra una fábrica de drones.

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"Estos ataques pretenden infundirnos miedo, hacernos dudar y que reconsideremos nuestro apoyo a Ucrania", afirmó el domingo Kristen Michal, primer ministro de Estonia.





El previsto cierre de las fronteras pretende demostrar lo contrario. "Es un mensaje claro de que los ataques contra el sector de la defensa y el armamento son inaceptables", añadió el jefe del Gobierno.

¿Permitirá esta decisión impedir o limitar la capacidad del GRU, el SVR o el FSB —los tres principales servicios de inteligencia rusos— para llevar a cabo su guerra híbrida en territorio estonio?

"Esta medida resulta sorprendente, ya que no veo una conexión lógica entre el intento de sabotaje y el cierre de la frontera terrestre entre Estonia y Rusia", señala Anton Shekhovtsov, director del Centro de Integridad Democrática en Austria y especialista en Rusia.

De hecho, los ocho individuos detenidos tras el ataque contra la fábrica de drones eran todos residentes en Letonia y no habían llegado a Estonia por el paso limítrofe con Rusia.

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’Uberización' de las operaciones rusas

Se trata de un 'modus operandi' que no deja de repetirse desde que Rusia es acusada de librar una guerra de desestabilización, cada vez más intensa, contra los países europeos que apoyan a Ucrania. Los espías rusos delegan la ejecución de operaciones híbridas en individuos que ya se encuentran en los países objetivo y que no tienen un vínculo aparente con Rusia.

Es una suerte de "uberización" de la guerra híbrida, en la que "los ejecutores son reclutados para tareas específicas, a menudo a través de internet", señala Elena Grossfeld, especialista en historia contemporánea de la inteligencia rusa en la Universidad de Defensa de Suecia, quien ha escrito sobre este fenómeno.

Los ejemplos son numerosos. Por ejemplo, "los individuos implicados en el intento de asesinato del periodista Christo Grozev en Reino Unido en 2024 eran todos búlgaros acusados ​​de trabajar para el FSB", apunta Anton Shekhovtsov.

Un agente de policía con equipo de protección camina junto a un robot de neutralización de artefactos explosivos (EOD) en el aeropuerto de Leipzig (Alemania), el 5 de agosto de 2026.

En el caso de los incidentes con drones sobre el aeropuerto de Dresde, en Alemania, ocurridos este verano, "los ejecutores llegaron por rutas indirectas a través de Serbia y Turquía", explica Grossfeld.

En otras palabras, "entre el reclutamiento en línea mediante aplicaciones de mensajería y el pago en criptomonedas, los agentes rusos pueden permanecer en sus hogares sin necesidad de mantener contacto físico alguno con el país objetivo", resume Shekhovtsov.

Para este experto, el previsto cierre de la frontera entre Rusia y Estonia "no impedirá que los servicios rusos sigan teniendo a Estonia en su punto de mira, tal como han hecho hasta ahora, si así lo desean".

Con un enfoque más matizado, Grossfeld considera que la decisión estonia podría "complicar la comunicación y el envío de material". Por ejemplo, en el caso de los paquetes trampa de DHL [una operación que afectó a Alemania, Polonia y Reino Unido en 2025], los explosivos habían sido enviados desde Rusia.

No obstante, el cierre de las fronteras no constituye un obstáculo insalvable. "La operación se vuelve algo más compleja y costosa de organizar" si es necesario buscar rutas alternativas, apunta la analista.

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Un gesto de firmeza

Los agentes rusos "también han desarrollado relaciones con el crimen organizado en Europa y, si es necesario, pueden delegar en ellos el aspecto logístico", afirma Anton Shekhovtsov.

El ataque contra una estación de enlace por satélite de Starlink en Polonia, a finales de septiembre, fue perpetrado por una banda criminal turca, reclutada para la ocasión por los servicios de inteligencia rusos, según reveló un mes más tarde el semanario alemán 'Der Spiegel'.

No obstante, cabe recordar que la frontera está cerrada en ambos sentidos. "Una de las consecuencias es que los estonios que tienen familia o relaciones comerciales al otro lado de la frontera se verán afectados", indica Grossfeld.

Esto no es un asunto menor, ya que estas relaciones, más o menos informales, pueden permitir a los espías rusos intentar acercarse a ciudadanos estonios que podrían prestarles ayuda. "Es posible que el gobierno estonio quiera desalentar estos contactos", añade la experta.

Una valla fronteriza entre Estonia y Rusia cerca de Vinski, en el sureste de Estonia, el 15 de septiembre de 2025.

Sobre todo, "es probable que este anuncio tenga una dimensión de política interna", asevera Shekhovtsov. Desde 2023, Finlandia ya ha cerrado su frontera con Rusia y "Estonia probablemente buscaba un pretexto para hacer lo mismo", precisa.

Ante las elecciones legislativas de marzo de 2027, el gobierno no quiere dar la impresión de carecer de firmeza frente a Rusia. El cierre de las fronteras constituye una señal política contundente que, no obstante, "no impide que, entre bastidores, se adopten medidas más específicas", considera Grossfeld.

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Si Estonia no hubiera dado un golpe sobre la mesa —limitándose, por ejemplo, a anunciar un refuerzo de la cooperación con otros servicios de inteligencia europeos para anticiparse mejor a la amenaza rusa—, su reacción habría sido percibida, sin duda, como insuficiente a ojos de la población.

Y ello a pesar de que, según Shekhovtsov, esa cooperación sea, probablemente, la medida más eficaz para intentar contrarrestar a Rusia.

Artículo adaptado de su original en francés

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