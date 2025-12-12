Rusia cierra filas frente a Nicolás Maduro.

El líder del Kremlin, Vladimir Putin, habló este jueves 11 de diciembre por teléfono con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien aseguró el apoyo de Moscú a la “trayectoria de su Gobierno” ante la creciente presión externa, según indicó la Presidencia rusa.

Tras la conversación, el Kremlin emitió un comunicado en el que señaló que Putin y Maduro habían expresado su deseo de implementar su acuerdo de “asociación estratégica” e implementar diversos proyectos conjuntos relacionados con la economía y el sector energético.

“Ambos jefes de Estado reafirmaron el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones bilaterales”, subrayó un comunicado del Gobierno venezolano.

“El presidente Vladimir Putin ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo al presidente Nicolás Maduro en los esfuerzos nacionales para consolidar la paz, la estabilidad política y el desarrollo económico”, agregó.

Moscú remarca su apoyo a Caracas de forma pública en momentos en que Maduro se encuentra bajo presión del mandatario estadounidense, Donald Trump, para que deje el cargo. En simultáneo, Washington lleva a cabo un enorme despliegue militar en el Caribe, seguido de letales ataques contra supuestas narcolanchas, mientras justifica una lucha contra el narcotráfico.

Trump responsabiliza en gran parte a Maduro de ese flagelo, ya que lo acusa de ser líder del llamado Cartel de los Soles, que recientemente clasificó como una “organización terrorista”, aunque Caracas insiste en que se trata de un intento de Washington por derrocarlo.

Lukashenko se reúne con enviado de Venezuela mientras Trump aumenta la presión

El respaldo a Maduro llega también por parte del gran aliado de Moscú, Belarús.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, mantuvo este jueves su segunda reunión en 17 días con Jesús Rafael Salazar Velázquez, embajador de Venezuela en Moscú.

Según la agencia estatal de noticias bielorrusa, Belta, Lukashenko le comunicó al enviado el pasado 25 de noviembre que Maduro siempre será bienvenido en Belarús y que es hora de que realice una visita a ese país.

Este 11 de diciembre, Belta citó a Lukashenko recordándole a Velázquez que habían acordado en la primera reunión "coordinar ciertos asuntos" con Maduro.

"Acordamos que, después de resolver ciertos asuntos, usted encontraría tiempo para reunirse conmigo nuevamente y tomar la decisión apropiada, que es de nuestra competencia. Y, de ser necesario, involucraremos al presidente de Venezuela".

Mientras Trump intensifica la presión para una eventual salida de Maduro del poder, se plantea la posibilidad de que busque refugio en el extranjero.

Maduro le comunicó a Trump en una llamada telefónica el 21 de noviembre que estaba dispuesto a salir de Venezuela, siempre y cuando él y su familia disfrutaran de una amnistía legal completa, según informaron fuentes oficiales a la agencia de noticias Reuters.

La ONU acusa a la Guardia Nacional Bolivariana de “crímenes de lesa humanidad”

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela cometió graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década al atacar a opositores políticos, a menudo con impunidad, concluyó un informe de una Misión de Investigación de la ONU, emitido este jueves 11 de diciembre.

El más reciente reporte de la misión independiente detalla la participación de la GNB en actos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia sexual y tortura durante la represión de las protestas y la persecución política selectiva desde 2014 bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las víctimas fueron seleccionadas por su aparente oposición al Gobierno, sostiene el informe.

"Los hechos que hemos documentado demuestran el papel de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra opositores o percibidos como tales, que se ha prolongado durante más de una década", declaró Marta Valinas, jefa de la misión de investigación.

El reporte se publica en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, con el presidente estadounidense, Donald Trump, planteando reiteradamente la posibilidad de una intervención militar estadounidense en Venezuela para combatir el narcotráfico, al que califica de "narcoterrorismo".

Estados Unidos sanciona a tres sobrinos de Nicolás Maduro, acusados de narcotráfico

Estados Unidos impuso el jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos de la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, por acusaciones de narcotráfico.

Se trata de Franqui Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Carlos Erik Malpica Flores. Los dos primeros fueron designados como los “sobrinos narcos” tras su detención en Haití en 2015 en una operación encubierta de las autoridades antidrogas estadounidenses (DEA).

En 2016 fueron condenados por intentar llevar a cabo una operación de tráfico de cocaína y sentenciados a 18 años de cárcel, pero fueron liberados en 2022 en un intercambio de presos con Venezuela.

El Departamento del Tesoro estadounidense también informó de que impuso sanciones a seis empresas navieras que transportan petróleo venezolano, así como a seis petroleros vinculados a ellas.

Cuatro de los petroleros tenían pabellón panameño, mientras que los otros dos tenían pabellón de las Islas Cook y Hong Kong.

"Piratas de Caribe", la acusación de Maduro a EE. UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que Estados Unidos se quiere "robar" el petróleo venezolano, luego de que la Administración de Donald Trump interceptara y confiscara un buque cargado con crudo cerca de las aguas del país suramericano.

"Ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo, como piratas del Caribe, a una nave mercantil comercial civil privada", dijo durante su participación en un acto público en Caracas, según recogió NTN24.

En ese sentido, Maduro aseguró que con este incidente "se les cayó la máscara" a Estados Unidos, al revelar que el verdadero interés detrás de la acción es el apoderamiento del petróleo venezolano.

"Es el petróleo que se lo quieren robar y Venezuela va a proteger su petróleo", enfatizó, según recogió Telesur.

También declaró que lo que llamó una "nave de paz" llevaba "un millón 900 mil barriles de petróleo que compraron a Venezuela”.

Según el mandatario, la embarcación "fue asaltada ya casi agarrando el Atlántico, no fue en las costas de Venezuela, fue arriba, mucho más al norte de Trinidad y Tobago, hacia las islas de Granada ya, agarrando el Atlántico".

Con Reuters, EFE y medios locales.

