Como cada año, la revista 'Time' reveló su Persona del Año. En 2025, la publicación estadounidense designó a los “arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)”, en su edición del jueves 11 de diciembre.

“Sin duda, la IA se ha convertido en la herramienta más influyente en la competencia entre las grandes potencias desde la llegada de las armas nucleares”, señaló la revista para justificar su decisión.

“2025 fue el año en que el potencial de la inteligencia artificial se manifestó en todo su esplendor, y cuando quedó claro que no habría vuelta atrás”, agregaron.

En 2024, el uso ChatGPT se duplicó con creces hasta alcanzar el 10% de la población mundial, ilustra la revista.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los arquitectos de la IA a los cuales se refiere 'Time Magazine' se pueden observar en la portada de la revista, sentados en barra metálica suspendida en el vacío. La portada hace referencia a la famosa fotografía “Lunch atop a Skyscraper” (Almuerzo en la cima de un rascacielos) de 1932, con obreros construyendo un edificio en Nueva York, a principios del siglo XX.

“Uno de los proyectos de infraestructura más grandes de todos los tiempos”

Se tratan de ocho personalidades, directores generales de las grandes empresas del sector: Mark Zuckerberg de Meta, Lisa Su de AMD, Elon Musk de xAI, Jensen Huang de Nvidia, Sam Altman de OpenAI, Demis Hassabis de DeepMind (la división de IA de Google), Dario Amodei, de Anthropic, y, por último, la profesora de la Universidad de Stanford Fei-Fei Li.

Según la revista, estas personalidades participan de manera clave en desarrollar uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos y potentes en las últimas décadas.

Tomaron “las riendas de la historia, desarrollando tecnologías y tomando decisiones que están rediseñando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de supervivencia”, explica 'Time'.

“Compitiendo tanto entre ellos como unos contra otros, apostaron miles de millones de dólares en uno de los proyectos de infraestructura física más grandes de todos los tiempos”, afirmó la revista.

’Time' también aborda el lado oscuro de la IA

Sin embargo, 'Time' también aborda algunos de los problemas e interrogantes que deja esta rápida expansión de la IA.

“Los investigadores han descubierto que la IA puede conspirar, engañar o chantajear”, escribe la revista.

“La IA inundó las redes sociales con información errónea y videos falsos”, subraya la publicación, e incluso contempla la posibilidad de que “los sistemas de IA podrían acabar superando a los humanos, como si una especie avanzada estuviera a punto de colonizar la Tierra”.

’Time Magazine' también relata el caso de Adam Raine, un joven de 16 años de California, cuyos padres demandaron a OpenAI después de que se quitara la vida. Afirman que ChatGPT le proporcionó información sobre métodos para suicidarse, resaltando el debate sobre los riesgos que podría implicar la exposición de los niños y adolescentes a estas nuevas tecnologías.

La distinción de 'Persona del Año' de la revista 'Time' existe desde 1927. Suele destacar la influencia de una personalidad en la escena internacional. En 2024, el premio fue atribuido a Donald Trump, elegido presidente de Estados Unidos para un segundo mandato.

Con Reuters, AFP y EFE

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más