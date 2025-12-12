El Ministerio Público de Perú, a través del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía, solicitó también en su acusación una pena de ocho años y medio de prisión para José Ortiz, y de nueve años para otros siete acusados, entre ellos Sergio Bravo, Alberto Pasco-Font, Glodomiro Sánchez, David Lemor, René Cornejo, Aldo Bresani y Vicente Campodónico

La acusación de la fiscal Diana Canchihuamán, que integra el grupo especial, aseguró que el expresidente Kuczynski aprovechó su condición de ministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Directivo de Proinversión (2004-2005) para sostener reuniones con Jorge Barata, director de Odebrecht en Perú, para presuntamente favorecer a la empresa brasileña en esta licitación.

En este concurso público, Odebrecht participó en un consorcio integrado junto a otra constructora brasileña, Andrade Gutiérrez, y a la peruana Graña y Montero.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Dicho favorecimiento se habría obtenido a través de la adjudicación de la buena pro [acto administrativo final en un proceso de licitación] y el contrato de concesión, en desmedro de los intereses del Estado, lo que representó un perjuicio económico al país por un equivalente a 108,4 millones de dólares", aseveró el Ministerio Público.

Candidatura a pesar de las causas contra PPK

Kuczynski, que durante tres años estuvo bajo arresto domiciliario, debe enfrentar también a sus 87 años un juicio donde la Fiscalía pide para él una pena de 35 años de cárcel por lavado de dinero al, supuestamente, haber recibido sobornos de Odebrecht cuando era ministro del Gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), bajo la presunta apariencia de consultorías de su empresa Westfield Capital.

En junio, Kuczynski fue detenido por las autoridades del país andino cuando intentaba salir del territorio, días antes de que el Poder Judicial, a petición de la Fiscalía, realizara una evaluación para ordenar su permanencia en Perú por los procesos judiciales que enfrenta.

En medio de los procesos penales en su contra, el expresidente ha anunciado su candidatura para senador en las próximas elecciones de 2026, lo que le conferiría nuevamente inmunidad en caso de conseguir ser elegido para esa función.

Odebrecht: los escándalos de la constructora brasileña en Perú

El caso Odebrecht saltó a la luz a finales de 2016, al descubrirse que la constructora brasileña había pagado entre 2005 y 2014 sobornos en más de una decena de países de América Latina y también había financiado de manera irregular las campañas electorales de distintos candidatos.

En Perú ha llevado a que sean condenados a otros expresidentes y Keiko Fujimori, hija y heredera política de Alberto Fujimori (1990-2000), estuvo casi año y medio en prisión preventiva.

En el caso de los exmandatarios se encuentra Alejandro Toledo (2001–2006) quien fue condenado en octubre de 2024 a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos, tras los sobornos de Odebrecht por adjudicación de tramos de la Carretera Interoceánica. Cumple condena en Barbadillo, conocida como la prisión de los expresidentes, tras ser extraditado desde EE.UU. en 2023.

En tanto, Ollanta Humala (2011–2016) el 15 de abril de 2025 fue sentenciado a 15 años de prisión por lavado de activos por la recepción de dinero ilegal de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela para sus campañas. Cumple condena en Barbadillo.

Martín Vizcarra (2018–2020) fue condenado el 26 de noviembre a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio al considerar el tribunal a cargo del juicio que recibió más de 2,3 millones de soles (unos 700.000 dólares) cuando fue gobernador de la sureña región de Moquegua (2011-2014), antes de ser jefe de Estado.

Mientras que Alan García (1985-1990 y 2006-2011) se suicidó antes de ser detenido.

Con EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más