Una ceremonia del Premio Nobel de Paz a la que no podrá asistir su ganadora.

En medio de un extenso aplauso, la hija de María Corina Machado, Ana Corina Sosa, recibió el galarón en nombre de su madre y leyó un discurso preparado por la líder política venezolana.

"Para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada dia para defenderla"

Sus palabras hicieron un recorrido por parte de la historia del país, seguida de la crisis política, económica y social que Venezuela ha vivido desde que Hugo Chávez asumió el poder, aunque sin decir explícitamente su nombre.

"El régimen desmanteló la democracia", sostuvo.

"Este premio recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz y sobre todo lo que nosotros los vezolanos podemos ofrecer al mundo, es una leccion forjada (…) Para tener democracia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad y la libertad es una decisión que debe ser renovada cada dia para defenderla", continuó Machado en el discurso leído por su hija.

En la declaración, la exdiputada también recordó la emigración de su pueblo, que calificó de forzada y recordó las palabras de las madres que desean un cambio con la esperanza de que, aseguró, se produzca un cambio de régimen.

La líder política recordó así el tenso proceso para las elecciones de 2024 que, remarcó, fueron ganadas por su candidato Edmundo González Urrutia, luego de que Caracas prohibiera a Machado postular a la Presidencia.

"El mundo está maravillado por lo que hemos logrado y pronto verán a nuestros seres amados regresando a casa y yo estaré en el puente Bolívar, donde muchas veces estuve despidiéndolos, y les daré la bienvenida, a la vida que les espera, en nuestro viaje a la libertad", subrayó.

Asimismo, agradeció a quienes tildó de hérores en la lucha por la recuperación de la democracia en su país: los prisioneros políticos, sus familias, los defensores de derechos humanos, las personas que han tenido que huir y los periodistas que cumplen con su labor, pese a las limitaciones y represión.

"Volveremos a casa", remarcó.

"La libertad se conquista cada día": Machado

Poco antes del discurso leído por su hija, el Instituto Noruego emitió parte de la declaración escrita por Machado en la que también remarcó que "las democracias deben estar preparadas para luchar por la libertad para poder sobrevivir.

La líder de la oposición venezolana afirmó que el premio tenía un profundo significado, no solo para su país, sino para el mundo.

"Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a toda la humanidad"

"La lección más importante, la que los venezolanos pueden compartir con el mundo, es una lección forjada en un largo y difícil camino: si queremos la democracia, debemos estar preparados para luchar por la libertad", declaró.

"La libertad se conquista cada día, siempre que estemos dispuestos a luchar por ella. Por eso la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras", continuó en la transcripción de sus palabras.

"Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye a toda la humanidad".

Un gran retrato de una Machado sonriente colgaba en el Ayuntamiento de Oslo para representarla.

Machado está “a salvo” e “irá” a Oslo: Institudo Nobel de Paz

María Corina Machado no pudo asistir a la ceremonia para recibir el galardón, tras la incertidumbre sobre si llegaría al lugar, pero en en la mañana de este miércoles, el Instituto Nobel Noruego informó que la líder venezolana se encuentra "a salvo" y "vendrá a Oslo", aunque no a tiempo para la ceremonia de recepción del galardón.

"Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace enormemente confirmar que se encuentra bien y que estará con nosotros en Oslo", declaró el instituto en un comunicado titulado "María Machado vendrá a Oslo".

Ante su imposibilidad de asistir, la hija de Machado, Ana Corina Sosa, recibe el premio y entrega una declaración escrita por su madre, según afirmó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken a la emisora ​​pública ‘NRK.

“Existe una larga tradición de que cuando un ganador del Premio Nobel de la Paz no puede estar presente, sus familiares cercanos lo representan”, recordó Harpviken.

Esa misma situación ocurrió con Narges Mohammadi y con Ales Bialiatski. Ambos estaban encarcelados en el momento de la ceremonia, algo que se repetirá ahora con María Corina Machado.

Poco después se conoció la grabación de una llamada en la que Machado confirma que está en su trayecto hacia Noruega. "Estaré en Oslo, estoy de camino a Oslo ahora mismo", aseguró en el audio publicado este miércoles por el Instituto Nobel Noruego, aunque se desconoce desde dónde realizó la llamada.

Machado, de 58 años, tenía previsto recibir el premio en una ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo, en presencia del rey Harald, la reina Sonja y presidentes latinoamericanos, entre ellos los mandatarios de Argentina, Javier Mile; Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña.

La líder política ha estado sujeta a una prohibición de viaje impuesta por las autoridades de su país de origen durante una década y ha pasado más de un año escondida ante el aumento de las amenazas en su contra, principalmente tras denunciar fraude electoral en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

La exdiputada no ha vuelto a ser vista en público desde el pasado 9 de enero, cuando fue detenida brevemente tras unirse a sus simpatizantes en una protesta en Caracas.

Con Reuters y AP

