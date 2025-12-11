Un juez federal en Manhattan ordenó este miércoles 10 de diciembre la desclasificación y publicación de los expedientes en el caso de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein y que hacen parte de una investigación presentada a un gran jurado.

La orden del magistrado Richard Berman llega tras una petición del Departamento de Justicia, que en las últimas semanas ha acelerado los trámites para levantar el secreto de todos los archivos relacionados con Epstein, después de la aprobación por parte del Congreso de una ley que ordena su divulgación íntegra antes del próximo 19 de diciembre.

Los documentos y deliberaciones de un gran jurado usualmente están clasificados de manera permanente. El mismo juez había rechazado una petición para desclasificar los documentos, citando este precepto y la confidencialidad de las víctimas y testigos.

Sin embargo, esta vez se apoyó en la denominada Ley para la Transparencia sobre los Expedientes de Jeffrey Epstein, firmada por el presidente Donald Trump el 19 de noviembre para otorgar el permiso.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La ley “prevalece sobre los materiales del gran jurado, que de otro modo serían secretos”, escribió.

Berman advirtió que las casi 70 páginas de material del gran jurado que se prevé publicar no son reveladoras y “apenas constituyen un fragmento de rumores” sobre la conducta de Epstein.

También imploró al Departamento de Justicia que siguiera cuidadosamente las disposiciones legales en materia de privacidad para garantizar que se suprimieran o tacharan los nombres y la información que pudiera facilitar la identificación de las víctimas. La seguridad y la privacidad de las víctimas “son primordiales”, escribió.

Leer tambiénTrump promulga la ley sobre los archivos de Epstein: ¿qué sale a la luz y qué se reserva?

¿Qué pueden revelar los expedientes Epstein?

Conocidos como los expedientes de Epstein, incluyen toda la evidencia que el Departamento de Justicia ha recopilado desde 2008 sobre el financista y delincuente sexual, así como sobre novia y confidente, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por ayudarle a reclutar a adolescentes para su red de tráfico sexual.

La del juez Berman es la tercera orden judicial en menos de una semana para desclasificar material de las investigaciones sobre los abusos sexuales de Epstein, quien según la versión de las autoridades, se suicidó en 2019 en una celda en Manhattan a la espera de juicio por tráfico sexual de menores.

El martes 9 de diciembre, otro juez federal de Manhattan ordenó la publicación de los documentos del caso de tráfico sexual de Maxwell de 2021.

Y la semana pasada, un juez de Florida aprobó el desbloqueo de las transcripciones de una investigación abandonada del gran jurado federal sobre Epstein en la década de 2000.

Según un juez federal que tuvo acceso a los documentos, los expedientes de Epstein constan de cerca de 100.000 páginas. La Ley Epstein —como es conocida— también ordena a las autoridades a divulgar todas las comunicaciones entre Epstein y sus socios, aunque con algunas excepciones.

Los legisladores incluyeron en la Ley protecciones para la información referente a la privacidad y seguridad de las víctimas, investigaciones en curso, deliberaciones del gran jurado, material de seguridad nacional y órdenes judiciales de protección.

Pese a esto, la ley estipula que “no se retendrá, retrasará ni censurará” ningún documento por motivos de vergüenza, daño a la reputación o sensibilidad política, ni siquiera tratándose de figuras públicas o dignatarios.

Leer tambiénEl caso Epstein y Trump: ¿qué se conocerá el 19 de diciembre?

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más