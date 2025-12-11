Por primera vez desde 2021, la Asamblea Nacional pudo pronunciarse, el martes 9 de diciembre, sobre un texto presupuestario. El resultado fue la apuesta ganadora del primer ministro Sébastien Lecornu, que prefirió negociar el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) hasta el final en lugar de recurrir al artículo 49.3, como hicieron antes que él Élisabeth Borne, Michel Barnier y François Bayrou.

La cuestión ahora es saber si puede repetir este método para el proyecto de ley de finanzas (PLF), –conocido como presupuestos generales del Estado–.

En primer lugar, hay que valorar el carácter inédito de lo que ha ocurrido en el Palacio Bourbon, donde el uso del artículo 49.3 de la Constitución, que permite la adopción de un texto sin votación, se había convertido en una costumbre a finales de año. Varios diputados elegidos en 2022 se emocionaron el martes por la noche al tener por fin la oportunidad de pronunciarse sobre un presupuesto de la Seguridad Social.

Otro hecho importante que parecía impensable hace unas semanas: por primera vez en la historia de la V República, un grupo de la oposición votó a favor de un texto presupuestario presentado por el Gobierno. Sin mayoría, Sébastien Lecornu logró convencer al Partido Socialista (PS) no solo de que participara en la negociación, sino también de que salvara el PLFSS tras las declaraciones de Édouard Philippe (Horizontes) y Bruno Retailleau (Los Republicanos), ambos opuestos al texto.

"Esta mayoría responsable demuestra que el compromiso no es un eslogan: permite avanzar en la dirección del interés general", se felicitó el primer ministro en un mensaje publicado en X tras la votación de los diputados.

A diferencia de sus dos predecesores, François Bayrou y Michel Barnier, quienes tuvieron que maniobrar con la misma Asamblea Nacional, Sébastien Lecornu aceptó hacer concesiones sobre la reforma de las pensiones, la duplicación de las franquicias médicas, la congelación de las pensiones y los mínimos sociales, el aumento de la CSG sobre los ingresos del capital o incluso el gasto sanitario.

La aprobación del presupuesto de la Seguridad Social complica el Estatal

El costo del compromiso es considerado especialmente elevado por el círculo del presidente Emmanuel Macron y la derecha, lo que hace aún más frágil la perspectiva de un acuerdo sobre el presupuesto estatal.

El Gobierno mantiene el objetivo de un déficit público (Estado, Seguridad Social y colectividades locales) inferior al 5% del PIB en 2026, frente al 5,4 % previsto para este año. Ese panorama implica que el Estado inyecte 4.500 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social tras la votación del PLFSS, que ha agravado el déficit de la Seguridad Social con respecto al proyecto inicial del Gobierno.

"Efectivamente, dado que el siguiente paso es el presupuesto del Estado, el listón se ha elevado un poco más. Yo hablé de una carrera de 110 metros vallas hace diez semanas, cuando empezamos. La última valla, la del presupuesto (del Estado), acaba de pasar a 1,30 metros", declaró este miércoles el ministro de Economía, Roland Lescure, a la cadena 'RTL'.

"Habrá que encontrar los 4.500 millones en el marco del debate sobre el presupuesto (…), hay que esforzarse", añadió Lescure.

Cabe recordar que el proyecto de ley de finanzas (PLF) se envió al Senado tras el rechazo casi unánime de la parte "ingresos" del texto en la Asamblea Nacional —solo un diputado de los 405 presentes votó a favor— y sin que se hubiera examinado la parte "gastos".

Pero para el primer ministro, "el objetivo de dotar a Francia de un presupuesto antes del 31 de diciembre" sigue siendo "posible", según indicó este miércoles a última hora de la mañana la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Sébastien Lecornu espera acercar las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios, organizando una serie de debates temáticos: sobre defensa, el miércoles por la tarde, seguido de seguridad, narcotráfico, agricultura, energía y déficit. "La pelota está ahora en el tejado del Parlamento y, significativamente, de la derecha senatorial, que ocupa un lugar importante en la comisión mixta paritaria", añadió Bregeon.

Posiciones consideradas demasiado distantes

Los senadores deben votar el lunes sobre el texto completo del PLF. En caso de aprobación, se convocará una comisión mixta paritaria (CMP) para intentar alcanzar un consenso entre la Asamblea Nacional y el Senado. Sin embargo, contrariamente a las declaraciones optimistas del Primer Ministro, Maud Bregeon pareció anticipar, esa misma mañana, un fracaso de la comisión conjunta y sugirió la posibilidad de una "ley especial".

"Si una CMP no es concluyente (…), tendremos que dedicar más tiempo a debatir, lo que no sería anormal, ya que el presupuesto del Estado es más político y, por lo tanto, nos llevará hasta enero, después de las fiestas de fin de año", declaró en el programa matutino de 'France 2′.

En ese caso, el Parlamento deberá, como el año pasado, aprobar antes de finales de diciembre una "ley especial" para autorizar al Gobierno a recaudar los impuestos existentes y renovar los gastos votados en 2025.

E incluso si la CMP llegara a un acuerdo, sería muy difícil conseguir una mayoría en la Asamblea Nacional. "Es evidente que no lo conseguiremos en los plazos que se nos han fijado", anticipó el martes por la noche el primer secretario del PS, Olivier Faure.

¿Tendrán más posibilidades de éxito las conversaciones entre el primer ministro y los socialistas en 2026? No es nada evidente, dada la gran distancia entre sus posiciones. "Hemos conseguido eliminar algunas barbaridades del PLFSS, pero hay tantas en el texto sobre el presupuesto del Estado que es una misión imposible", confió a 'Mediapart' un allegado de Boris Vallaud, presidente del grupo de diputados socialistas.

En estas condiciones, ¿podría Sébastien Lecornu decidir finalmente recurrir al artículo 49.3? Algunos en su bando lo contemplan, argumentando que el calendario podría jugar a su favor. De hecho, los socialistas podrían mostrarse reacios a votar una moción de censura que podría provocar la disolución del Parlamento solo tres meses antes de las elecciones municipales.

Este artículo fue adaptado de su versión original en francés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más