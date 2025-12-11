La iniciativa, encabezada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), pretende examinar la actividad de los viajeros que ingresan a EE.UU. bajo el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, en inglés).

Cuestionado por la prensa sobre el plan, que podría impactar el turismo hacia el país, el mandatario Donald Trump dijo que a EE.UU. le está "yendo muy bien".

"Solo queremos que la gente venga aquí y esté segura (…) Queremos asegurarnos de no permitir que las personas equivocadas entren en nuestro país", agregó Trump en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Blanca.

La propuesta, que ya fue publicada en el Registro Federal, busca ampliar la información que recolecta sobre los viajeros que ingresan al país por un periodo de tres meses bajo el programa de exención de visa.

ESTA cobija a turistas y viajeros procedentes de 42 países, entre ellos Reino Unido, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Japón, Israel y Qatar.

Además de la recopilación de información de redes sociales de 5 años, la propuesta busca aumentar la cantidad de datos que se exigen a los viajeros, como los números de teléfono y direcciones de correo electrónico del solicitante, utilizados durante los últimos diez años.

También solicita información de la familia del viajero, como nombres, fechas de nacimiento y lugar de nacimiento.

El plan también incluye una nueva herramienta móvil para que cualquier extranjero registre su salida de los Estados Unidos.

CBP ha justificado la iniciativa al citar una orden de Trump, emitida en enero pasado para proteger a EE.UU. contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública.

El público tendrá la oportunidad de presentar comentarios para la medida, que supone un obstáculo para los turistas, especialmente para el Mundial 2026, que atrae una gran cantidad de turistas provenientes de países cobijados por ESTA.

Un portavoz de la CBP dijo en un comunicado el miércoles que la propuesta "es simplemente el primer paso para iniciar un debate sobre nuevas opciones políticas para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense".

"El Departamento está estudiando constantemente cómo investigamos a quienes entran en el país, especialmente después del ataque terrorista en Washington D.C. contra nuestra Guardia Nacional justo antes del Día de Acción de Gracias", añadió el portavoz.

El público estadounidense tiene 60 días para comentar la propuesta, según se lee en la notificación del Registro Federal.

La Electronic Frontier Foundation, un grupo de defensa, calificó esta medida como una acción sin precedentes y afirmó que la restricción estadounidense tenía por objeto “vigilar y suprimir la actividad de los estudiantes extranjeros en las redes sociales”, según recogió la cadena de noticias NBC.

Cambios migratorios en la previa al Mundial de Fútbol 2026

Frente a los cambios anunciados por la Administración de Trump, un funcionario estadounidense declaró a la cadena de noticias NBC News que, aunque los poseedores de entradas para la Copa del Mundo 2026 pueden acogerse a un procedimiento acelerado, siguen estando sujetos a los mismos requisitos que el resto de viajeros.

“El FIFA PASS permite a los poseedores de entradas de países con largos tiempos de espera obtener una cita prioritaria, pero no cambia en absoluto el proceso de solicitud de visado”, afirmó el funcionario y agregó: “Aplicamos el mismo proceso de verificación a todo el mundo por motivos de seguridad nacional”.

En junio, el Departamento de Estado anunció que exigiría a las personas que soliciten determinados tipos de visados para entrar en Estados Unidos que cambien sus perfiles en las redes sociales a públicos.

La semana pasada, el Departamento de Estado anunció que ampliaría la “revisión de la presencia en línea” para incluir a los solicitantes de visados H-1B y a sus familiares.

Con EFE y medios locales

