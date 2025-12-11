El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, según lo indicado por su exministra de la Presidencia, María Nela Prada.

Según medios locales, Arce fue detenido en el marco del desarrollo de indagaciones por presunta malversación de fondos mientras ocupaba el cargo de ministro de Economía, bajo el mandato del expresidente Evo Morales.

A través de un video publicado en la red social X, Prada calificó la detención del exmandatario de 62 años como un acto "ilegal". La exministra consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce e insistió en que no fue notificado para declarar.

#Urgente | La exministra María Nela Prada denuncia el "secuestro" del expresidente Luis Arce. pic.twitter.com/1K74WoJ7Cy

— Correo del Sur (@correodelsurcom) December 10, 2025

La gestión de Arce a la cabeza del Ministerio de Economía durante el mandato de Morales se dio durante dos periodos, comprendidos entre los años 2006 y 2017 y durante 11 meses en el año 2019.

El partido MAS, bajo investigación por presunta malversación de fondos

Arce habría sido arrestado en el barrio Sopocachi de La Paz y trasladado para rendir declaración en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Según información difundida por medios bolivianos, el expresidente estaría siendo investigado por el manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc).

Por el caso también está detenida en prisión preventiva desde hace días la exdiputada Lidia Patty, del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y una aliada de Morales, que inició como denunciante los procesos judiciales contra la expresidenta Jeanine Añez y otros líderes de la oposición, como Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, considerados adversarios políticos de Morales.

La Policía detuvo a Patty el viernes 5 de diciembre cuando se presentó a declarar en la Fiscalía y el sábado un juez dictaminó su reclusión por cuatro meses. El expresidente Morales denunció la detención de Patty y tildó la decisión judicial como un “revanchismo”. Según el exmandatario, la medida judicial pretende enviar un mensaje de “escarmiento” a los sectores indígenas del país.

“Procesan a la gente humilde que defiende la democracia… Tarde o temprano el pueblo unido los juzgará. Nuestra solidaridad con nuestra hermana Lidia Patty en estos momentos difíciles de injusticia”, expresó Morales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció investigaciones por presunta corrupción contra todos los mandatos del Movimiento Al Socialismo (MAS). La investigación por malversación de fondos se centra en presuntos desembolsos estatales de un fondo para financiar proyectos para comunidades indígenas.

Los investigadores citados por medios locales el miércoles dijeron que la evidencia presentada en el caso implica a Arce en la apropiación indebida de recursos públicos.

¿Persecución política, venganza o justicia?

"Por supuesto que es inocente", declaró la exministra Prada a los periodistas. "Esto ha sido un abuso de poder total. Esperamos que este caso no se aproveche para llevar a cabo una persecución política". Añadió que no le habían notificado ni le habían ordenado comparecer. “Simplemente se lo llevaron”, dijo.

“¡El que las hace las paga! Cae un ladrón, incapaz, que destruyó nuestro país y nos dejó en ruinas”, escribió la exdiputada Luisa Nayar tras la aprehensión del expresidente Luis Arce.

El diputado Miguel R. Reyes se refirió a la aprehensión del expresidente Luis Arce y afirmó que la medida es “justa”, señalando que existen “temas pendientes de corrupción” que deben ser esclarecidos por la justicia.

“Luis Arce Catacora ha sido testigo silencioso y cómplice de los más grandes hechos de corrupción de Evo Morales y luego, como presidente, ha sido la cabeza del gobierno más nefasto que ha terminado de hundir a Bolivia en una terrible crisis económica”, expresó Reyes.

Reyes sostuvo que el país necesita que todos los procesos investigativos avancen “sin privilegios” y que el caso debe resolverse con transparencia para aclarar responsabilidades.

Mientras que Juan José Torrez, presidente de la Brigada Parlamentaria de Potosí, pidió la activación de una alerta naranja contra Evo Morales, el expresidente Luis Arce y sus exministros, argumentando que deben ser investigados y sometidos a control jurisdiccional.

Tras 20 años de gobierno del MAS, una transición accidentada

Tras la toma de posesión en noviembre del Gobierno del presidente Rodrigo Paz —el primero de derechas en más de dos décadas— su nuevo ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, denunció la entrega de su despacho "completamente vacío" y sin documentación al momento de asumir el cargo. Espinoza afirmó que se trató de un boicot del gobierno anterior del MAS y culpó al expresidente Arce de supuesta irresponsabilidad institucional extrema.

Espinoza difundió videos de estantes y cajones sin libros, archivos ni documentos de transición, y afirmó que —después de 20 años de gestión del MAS— no le “habían dejado nada". Calificó la situación como "indignante" y aseguró que, además del vacío documental, se encontraron faltantes como registros de deudas y acreencias por millones de bolivianos y dólares, lo que —afirmó— sugería el encubrimiento de actividades ilícitas.

El ministro de Economía de Arce, Marcelo Montenegro Gómez, rechazó las acusaciones y aseguró que había entregado toda la información de su gestión en una comisión de transición.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

